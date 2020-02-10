Savaştan 25 sene sonra Bosna Hersek: Deli gömleği giydirilip sakat bırakılan ülke - Son Dakika
Son Dakika Dünya Savaştan 25 sene sonra Bosna Hersek: Deli gömleği giydirilip sakat bırakılan ülke - Son Dakika Dünya

Savaştan 25 sene sonra Bosna Hersek: Deli gömleği giydirilip sakat bırakılan ülke

19 dakika önce

Bosna Hersek'te savaşın üzerinden 25 yıl geçti. Şu anda ülkede barış rüzgarları esse de Müslüman Boşnak, Katolik Hırvat ve Sırp Ortodokslar arasındaki etnik ayrım devam ediyor. Bu milletlerin çocukları aynı mahallede yaşasa da farklı okullarda eğitim görüyor. Ülkedeki siyasi yapı da oldukça karışık

Savaştan 25 sene sonra Bosna Hersek: Deli gömleği giydirilip sakat bırakılan ülke, System.String[]

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında çıkan, çoğunluğu Müslüman ve sivil 300 binden fazla insanın öldüğü savaşın ardından tam 25 yıl geçti.


Hırvat, Sırp ve Boşnakları karşı karşıya getiren savaşın ardından 21 Kasım 1995'te ABD'nin Ohio kentinde Dayton Anlaşması imzalandı ve savaş resmi olarak son buldu. Bosna Hersek'teki etnik kimlikler artık savaşmıyor ancak bir arada da yaşamıyor. Ülkedeki birçok şehir Hırvat, Sırp ve Boşnak mahallelere ayrılmış durumda. Bu bölgelere farklı elektrik şirketleri enerji sağlıyor. Kreşteki çocuklar bile Boşnak, Hırvat ve Sırp diye ayrılarak farklı sınıflarda eğitim görüyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Bosna - Hersek, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şam'da bomba yüklü araç patladı! 1 yaralı
TSK destekli SMO, Esed askerlerini taşıyan konvoyu havaya uçurdu Metroda koronavirüs şakası yaptı, gözaltına alındı Alkollü sürücünün çarptığı bebek, metrelerce havaya savruldu

Son Dakika Haberleri
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:03:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Savaştan 25 sene sonra Bosna Hersek: Deli gömleği giydirilip sakat bırakılan ülke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]