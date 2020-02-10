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Savaştan 25 sene sonra Bosna Hersek: Deli gömleği giydirilip sakat bırakılan ülke
19 dakika önce
Bosna Hersek'te savaşın üzerinden 25 yıl geçti. Şu anda ülkede barış rüzgarları esse de Müslüman Boşnak, Katolik Hırvat ve Sırp Ortodokslar arasındaki etnik ayrım devam ediyor. Bu milletlerin çocukları aynı mahallede yaşasa da farklı okullarda eğitim görüyor. Ülkedeki siyasi yapı da oldukça karışık
Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında çıkan, çoğunluğu Müslüman ve sivil 300 binden fazla insanın öldüğü savaşın ardından tam 25 yıl geçti.
Hırvat, Sırp ve Boşnakları karşı karşıya getiren savaşın ardından 21 Kasım 1995'te ABD'nin Ohio kentinde Dayton Anlaşması imzalandı ve savaş resmi olarak son buldu. Bosna Hersek'teki etnik kimlikler artık savaşmıyor ancak bir arada da yaşamıyor. Ülkedeki birçok şehir Hırvat, Sırp ve Boşnak mahallelere ayrılmış durumda. Bu bölgelere farklı elektrik şirketleri enerji sağlıyor. Kreşteki çocuklar bile Boşnak, Hırvat ve Sırp diye ayrılarak farklı sınıflarda eğitim görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:44
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