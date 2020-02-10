Savaştan 25 sene sonra Bosna Hersek: Deli gömleği giydirilip sakat bırakılan ülke

Bosna Hersek'te savaşın üzerinden 25 yıl geçti. Şu anda ülkede barış rüzgarları esse de Müslüman Boşnak, Katolik Hırvat ve Sırp Ortodokslar arasındaki etnik ayrım devam ediyor. Bu milletlerin çocukları aynı mahallede yaşasa da farklı okullarda eğitim görüyor. Ülkedeki siyasi yapı da oldukça karışıkView on euronews