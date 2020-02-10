Son Dakika › Dünya › Savaştan 25 sene sonra Bosna Hersek: Deli gömleği giydirilip sakat bırakılan ülke - Son Dakika Dünya
Savaştan 25 sene sonra Bosna Hersek: Deli gömleği giydirilip sakat bırakılan ülke
6 saat önce
Bosna Hersek'te savaşın üzerinden 25 yıl geçti.
Bosna Hersek'te savaşın üzerinden 25 yıl geçti. Şu anda ülkede barış rüzgarları esse de Müslüman Boşnak, Katolik Hırvat ve Sırp Ortodokslar arasındaki etnik ayrım devam ediyor. Bu milletlerin çocukları aynı mahallede yaşasa da farklı okullarda eğitim görüyor. Ülkedeki siyasi yapı da oldukça karışıkView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:03
Son Dakika Pentagon'un bütçe talebinde skandal detay! YPG/PKK için 200 milyon dolar fon talebinde bulundular Dünya koronavirüs için alarm verirken Çin'den iğrenç görüntüler geldi! Mazgallardan atık yağ topluyorlar Şam'da bomba yüklü araç patladı! 1 yaralı TSK destekli SMO, Esed askerlerini taşıyan konvoyu havaya uçurdu