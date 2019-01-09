Son Dakika Haberleri: Savaştan Kaçan Afgan Kardeşler Çatı Katında Yaşam Mücadelesi Veriyor

Savaştan Kaçan Afgan Kardeşler Çatı Katında Yaşam Mücadelesi Veriyor

40 dakika önce

- Savaştan kaçan Afgan kardeşler çatı katında yaşam mücadelesi veriyorNİĞDE - Afganistan'dan göç ederek Türkiye'ye sığınan 3 Afganlı kardeş, Niğde'ye bir çatı katında yaşam mücadelesi veriyor.

- Savaştan kaçan Afgan kardeşler çatı katında yaşam mücadelesi veriyor

NİĞDE - Afganistan'dan göç ederek Türkiye'ye sığınan 3 Afganlı kardeş, Niğde'ye bir çatı katında yaşam mücadelesi veriyor. Afganlı kardeşlerin yatacak bir yatakları bile bulunmuyor.
Niğde Saruhan Mahallesinde bir apartmanın çatı katında yaşayan Zehro (21), Hüseyin ve Esmo Haydari kardeşler komşuların ve esnafların yardımlarıyla geçiniyor. Evlerinde yatacak bir yatakları bile bulunmayan Afganlı kardeşlerden Esmo 4'üncü sınıfa gidiyor. Defteri ve kalemi bulunmayan Esmo'nun bir talihsizliği de Akdeniz anemisi hastası olması.
Zaten zor durumda olduklarını, ancak kardeşinin hastalığının kendisini daha da üzdüğünü söyleyen Zehro Haydari, "Kardeşim çok hasta ve 15 günde bir iğne yaptırması gerekiyor. Afganistan'da onu tedavi ettirecek bir yer yok, çünkü savaş var. Burada belki tedavisini yaptırabiliriz" dedi.
Afganlı kardeşlere yardım eden esnaf Mevlana Çetin ise, 'Afganistan'dan kardeşlerinin hastalığı için gelmişler. Anne ve babaları Afganistan'da kalmışlar. Ama çok zorluk çekiyorlar. Odunları, kömürleri yok, yatacak yorgan yastıkları bile yok. Çatı katında çok zor bir hayat yaşıyorlar. Vatandaşlar olarak bu insanlara yardım istiyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Türkiye, Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi Palu Ailesi'nin Hastalığı Belli Oldu: Paylaşılmış Paranoid Bozukluk

Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Aile Fertleri Gözaltına Alındı Geçen Sene Ordu'da Teleferiğin Taşıdığı Yolcu Sayısı 55 İlin Nüfusunu Solladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:09:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savaştan Kaçan Afgan Kardeşler Çatı Katında Yaşam Mücadelesi Veriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]