Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı

02.03.2022 15:18
Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde protesto edildi.

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde protesto edildi. Saldırının 3'üncü günü annesi ve çocuklarıyla Kiev'den otomobille Antalya'ya gelen Viktorya Biskopcuk, "Çocuklar, yaşlılar ölüyor. Askerlerimiz ülkeyi korumak için ölüyor. Lütfen buna son verelim" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını Kemer'de yaşayan Ukraynalılar, Belaruslular, Gürcistanlılar ve Litvanyalılar protesto etti. İngilizce, Rusça ve Ukraynaca döviz taşıyan grup, açıklama öncesinde Ukrayna'nın ulusal marşını okudu. Ulusal marşın okunması sırasında bazıları gözyaşı döktü. Saldırının üçüncü günü Kiev'den ayrılmak zorunda kalıp Antalya'ya gelen Biskopcuk ailesi, protesto boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

'EŞİM KİEV'DE KALDI'Ukrayna'daki savaştan kurtulmak için otomobille Kiev'den Antalya'ya gelen ve arkadaşlarının yardımıyla ev kiralayan Viktorya Biskopcuk, savaş nedeniyle ülke dışına çıkamayan kocasıyla ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi. Biskopcuk, "Şu anda sadece acı ve korku hissediyorum. Çocuklarımı ve annemi kurtardım. Eşim Kiev'de kaldı. Birçok akrabam ve arkadaşlarımın hepsi Ukrayna'da kaldı. Sadece Kiev'de değil. Benim annem Stanytsia Lugansk'tan. Orada hiçbir şey kalmadı. Sanki dünyadan silindi. Harkov, Volnovakha, Sumi, Okhtyrka'ya bomba atıyorlar. Benim yakın arkadaşlarım Okhtyrka'da kaldı. Bu korkunun adı yok. Ben anlayamıyorum nasıl böyle bir şey olabilir. Çocuklar ölüyor, yaşlılar ölüyor. Askerlerimiz ülkeyi korumak için ölüyor. Lütfen buna son verelim" diye konuştu.YANA ARAS: SEVDİKLERİMİZİ KURTARIN LÜTFEN Türkiye'de 10 yıldır yaşayan Ukraynalı Yana Aras ise akrabalarının yanına gelebilmesi için taleplerini gözyaşları içerisinde anlattı. Yana Aras, "Ben Ukraynalıyım Kiev'den. Burada 10 yıldır yaşıyorum. Sizden ricam, akrabalarımız, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı oradan kurtarmak için yardım istiyoruz. Biz burada onlara yardım edeceğiz ama onları getirebilecek yol bulamıyoruz. Belki otobüs ya da trenle gönderebilirsiniz. Türk vatandaşlarının kurtarıldığı gibi bizim sevdiklerimizi de kurtarın lütfen" dedi.YARDIM ÇAĞRISIBağımsız Devletler Topluluğu Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yana Balta, şunları söyledi: "Derneğimiz 09.00'dan 20.00'ye kadar açık ve herkesten yardım istiyoruz. Gıda, giysi, para, nasıl yardım edebilirseniz. En önemlisi ilaç. Özellikle ilaç, gıda yardımı yapabilirsiniz. Rusya'da savaşın başladığına inanmıyorlar. Bu, 'gerçek değil' diyorlar. Ukrayna'daki insanlar çok cesur, herkes bir şeyler yapıyor. Birisi yemek, diğeri dikiş yapıyor, ilaç buluyor. Bu nedenle bizler de burada oturmak istemiyoruz."TÜRK KADINININ BAĞIŞIYLA ÇELİK YELEK ALINDI

Yana Balta, başlattıkları yardım kampanyasına ilk bağışı yapan 5 kişinin Rus vatandaşı, 6'ncı kişinin de Ukraynalı olduğundan bahsetti. Kampanyaya destek veren 7'nci kişinin bir Türk kadın olduğunu anlatan Yana Balta, "Türk kadın öyle bir yardım etti ki verdiği parayı hemen Ukrayna'ya gönderdim. Benim kardeşim sabah 5 tane çelik yelek aldı. 5 can kurtarabilir. Onun için Kemer'i çok seviyorum" dedi.


Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı
Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı
Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı
Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı
Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı
Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı
YORUMLAR
500
Son dakika... Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği memleketinde savaşın ortasında kaldı Son dakika... Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği memleketinde savaşın ortasında kaldı Antalya halinde savaş etkisi! Fiyatlar yüzde 60'yakın düştü Antalya halinde savaş etkisi! Fiyatlar yüzde 60'yakın düştü

Ukrayna, Antalya, Rusya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'nden Haluk Levent'e konser teklifi: Özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:43 Yanan evinden kuşları ve ölen oğlunun fotoğraflarını kurtarmak istedi! Canından oldu
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:27:17. #1.12#
SON DAKİKA: Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement