Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı - Son Dakika

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde protesto edildi. Saldırının 3'üncü günü annesi ve çocuklarıyla Kiev'den otomobille Antalya'ya gelen Viktorya Biskopcuk, "Çocuklar, yaşlılar ölüyor. Askerlerimiz ülkeyi korumak için ölüyor. Lütfen buna son verelim" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını Kemer'de yaşayan Ukraynalılar, Belaruslular, Gürcistanlılar ve Litvanyalılar protesto etti. İngilizce, Rusça ve Ukraynaca döviz taşıyan grup, açıklama öncesinde Ukrayna'nın ulusal marşını okudu. Ulusal marşın okunması sırasında bazıları gözyaşı döktü. Saldırının üçüncü günü Kiev'den ayrılmak zorunda kalıp Antalya'ya gelen Biskopcuk ailesi, protesto boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

'EŞİM KİEV'DE KALDI'Ukrayna'daki savaştan kurtulmak için otomobille Kiev'den Antalya'ya gelen ve arkadaşlarının yardımıyla ev kiralayan Viktorya Biskopcuk, savaş nedeniyle ülke dışına çıkamayan kocasıyla ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi. Biskopcuk, "Şu anda sadece acı ve korku hissediyorum. Çocuklarımı ve annemi kurtardım. Eşim Kiev'de kaldı. Birçok akrabam ve arkadaşlarımın hepsi Ukrayna'da kaldı. Sadece Kiev'de değil. Benim annem Stanytsia Lugansk'tan. Orada hiçbir şey kalmadı. Sanki dünyadan silindi. Harkov, Volnovakha, Sumi , Okhtyrka'ya bomba atıyorlar. Benim yakın arkadaşlarım Okhtyrka'da kaldı. Bu korkunun adı yok. Ben anlayamıyorum nasıl böyle bir şey olabilir. Çocuklar ölüyor, yaşlılar ölüyor. Askerlerimiz ülkeyi korumak için ölüyor. Lütfen buna son verelim" diye konuştu.YANA ARAS: SEVDİKLERİMİZİ KURTARIN LÜTFEN Türkiye 'de 10 yıldır yaşayan Ukraynalı Yana Aras ise akrabalarının yanına gelebilmesi için taleplerini gözyaşları içerisinde anlattı. Yana Aras, "Ben Ukraynalıyım Kiev'den. Burada 10 yıldır yaşıyorum. Sizden ricam, akrabalarımız, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı oradan kurtarmak için yardım istiyoruz. Biz burada onlara yardım edeceğiz ama onları getirebilecek yol bulamıyoruz. Belki otobüs ya da trenle gönderebilirsiniz. Türk vatandaşlarının kurtarıldığı gibi bizim sevdiklerimizi de kurtarın lütfen" dedi.YARDIM ÇAĞRISIBağımsız Devletler Topluluğu Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yana Balta, şunları söyledi: "Derneğimiz 09.00'dan 20.00'ye kadar açık ve herkesten yardım istiyoruz. Gıda, giysi, para, nasıl yardım edebilirseniz. En önemlisi ilaç. Özellikle ilaç, gıda yardımı yapabilirsiniz. Rusya'da savaşın başladığına inanmıyorlar. Bu, 'gerçek değil' diyorlar. Ukrayna'daki insanlar çok cesur, herkes bir şeyler yapıyor. Birisi yemek, diğeri dikiş yapıyor, ilaç buluyor. Bu nedenle bizler de burada oturmak istemiyoruz."TÜRK KADINININ BAĞIŞIYLA ÇELİK YELEK ALINDI

Yana Balta, başlattıkları yardım kampanyasına ilk bağışı yapan 5 kişinin Rus vatandaşı, 6'ncı kişinin de Ukraynalı olduğundan bahsetti. Kampanyaya destek veren 7'nci kişinin bir Türk kadın olduğunu anlatan Yana Balta, "Türk kadın öyle bir yardım etti ki verdiği parayı hemen Ukrayna'ya gönderdim. Benim kardeşim sabah 5 tane çelik yelek aldı. 5 can kurtarabilir. Onun için Kemer'i çok seviyorum" dedi.