Savaştan kaçan çocukların dramı dünya gündeminde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savaştan kaçan çocukların dramı dünya gündeminde - Son Dakika

Savaştan kaçan çocukların dramı dünya gündeminde

6 saat önce

İhlas Haber Ajansı tarafından Yunanistan sınırında kaydedilen mülteci çocukların çileli yolculuğu, önce Türkiye'nin ardından dünyanın gündemine oturdu.

Savaştan kaçan çocukların dramı dünya gündeminde, System.String[]

İhlas Haber Ajansı tarafından Yunanistan sınırında kaydedilen mülteci çocukların çileli yolculuğu, önce Türkiye'nin ardından dünyanın gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün katıldığı programda, "torunuma izlettim" dediği mülteci çocuk videosunu anlattı. Erdoğan sınırda düşe kalka ilerleyen mülteci çocuğun görüntüsünü izleyen torununun, "Bunlar kötü amcalar mı" diye sorduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" etkinliğine katıldı. Konuşmasında Suriyeli mültecilerin dramına dikkat çekti. Torununa Yunanistan sınırında düşe kalka ilerleyen minik Suriyeli çocuğun görüntülerini izlettiğini anlatan Erdoğan, "Yunanistan sınırlarına giderken tarlalar içerisinde düşe kalka 3 yaşındaki yavrunun nasıl sınıra doğru yürüdüğünü izlemişsinizdir. Ben torunuma da onu gösterdim. 'Bak yavrum senin gibi düşüyor kalkıyor. Niye biliyor musun. O kötü amcalardan kurtulmak için.' Ortada böyle bir zulüm var. O da bana soruyor 'bunlar kötü amcalar mı? 'Evet oğlum kötü amcalar' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yunanistan sınırındaki mülteci çocukların dramını yeniden gündeme getirdi. İhlas Haber Ajansı tarafından Yunanistan sınırında kaydedilen iki ayrı görüntü, büyük yankı uyandırdı. İHA tarafından servis edilen görüntüde tarlada düşe kalka ilerleyen minik bir çocuğun dramı yürekleri burktu. İHA'nın bir başka görüntüsünde ise boyundan büyük bir yükü taşımaya çalışan Suriyeli minik Necla ekranlara yansıdı.

İHA'nın dünya basınına servis ettiği görüntülerin, Brüksel'deki görüşmelerde de gündeme geldiği öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız
Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
00:16 Üçüncü kattaki evin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi
00:16 Trabzon'da 2 ayrı noktada orman yangını
00:12 ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi hayatını kaybetti
00:08 Sakarya'da bir grup genç, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi
00:05 İhlas Medya'ya ödül yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:18:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Savaştan kaçan çocukların dramı dünya gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]