Savaştan kaçan çocukların tedavisi Lviv'de sürüyor - Son Dakika
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Savaştan kaçan çocukların tedavisi Lviv'de sürüyor

24.03.2022 13:27

Rusya'nın saldırıları sırasında yaralanan ya da hastalanarak Lviv'e getirilen çocukların tedavileri Bölge Çocuk Hastanesinde devam ediyor.

Rusya'nın saldırıları sırasında yaralanan ya da hastalanarak Lviv'e getirilen çocukların tedavileri Bölge Çocuk Hastanesinde devam ediyor.

Kiev ve Harkiv'de uzun süre bombardıman altında yaşayan ve zorlu günler geçiren çocuklara, fiziksel tedavinin yanı sıra psikolojik destek de veriliyor.

Kronik mide rahatsızlıkları bulunan ve yüksek ateşi uzun süre düşürülemeyen 10 yaşındaki Eleyna da tedavi altındaki çocuklardan biri.

Tedavinin ardından her geçen gün daha iyi hissettiğini söyleyen Eleyna, Harkiv'de yaşadıklarını ise unutamıyor.

Eleyna, bombardıman altında geçirdiği günleri, "Her şey patlıyordu. Tüm camlar paramparça olmuştu. Sürekli bomba sesleri duyuyordum. Uçakları ve tankları görüyordum. Sürekli olarak patlamalar ve bombalar vardı." sözleriyle ifade etti.

Savaştan kaçan çocukların tedavisi Lviv'de sürüyor
Savaştan kaçan çocukların tedavisi Lviv'de sürüyor
Savaştan kaçan çocukların tedavisi Lviv'de sürüyor

YORUMLAR
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Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı. Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı. Rusya: Rus ordusu, Harkiv bölgesinde İzyum şehrini kontrol altına aldı Rusya: Rus ordusu, Harkiv bölgesinde İzyum şehrini kontrol altına aldı

Harkiv, Çocuk, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savaştan kaçan çocukların tedavisi Lviv'de sürüyor - Son Dakika


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