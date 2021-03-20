Savaştan kaçan Hakime, Türkiye'de okulunun birincisi oldu - Son Dakika

Savaştan kaçan Hakime, Türkiye'de okulunun birincisi oldu

20.03.2021 11:03

Savaştan kaçan Hakime, Türkiye'de okulunun birincisi oldu Afganistan uyruklu Hakime Ehsani ailesi ile birlikte ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmıştı, Hakime eğitimi için geldiği Sivas'ta okuma azmi ile okul birincisi oldu Afganistan uyruklu Hakime Ehsani ailesi ile...

Savaştan kaçan Hakime, Türkiye'de okulunun birincisi oldu

Afganistan uyruklu Hakime Ehsani ailesi ile birlikte ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmıştı, Hakime eğitimi için geldiği Sivas'ta okuma azmi ile okul birincisi oldu

SİVAS - Afganistan uyruklu Hakime Ehsani ailesi ile birlikte ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmıştı, Hakime eğitimi için geldiği Sivas'ta okuma azmi ile okul birincisi oldu.

Afgan Ehsani ailesi ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle önce İran'a göç etti. Burada ayrımcılığa maruz kalan ve çocukları eğitim alamayan aile 2012 yılında Türkiye'ye sığındı. Recep ve Kamer Ehsani çifti 4 çocuğuyla birlikte Sivas'a yerleşti. Ehsani çiftinin çocuklarından 17 yaşındaki Hakime Ehsani kent merkezinde bulunan Fatih Şehit Muhammet Demir Anadolu Lisesi'nde eğitimine başladı. Türkiye'de ki barış ve huzur ortamını iyi değerlendiren eğitim tutkunu Hakime, not ortalamasıyla okul birincisi oldu. Hakime Ehsani başarısının kaynağının eğitime duyduğu sevgisi olduğunu söyleyerek, ilerde doktor ya da mimar olmak istediğini ifade etti.

"Öğrencimiz gurur kaynağımızdır"

Okul Müdürü Harun Ahıska, öğrencinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Bizim Afganistan uyruklu bir öğrencimiz 2019 yılında 9. Sınıfta okulumuza başladı.422 puanla okulumuza geldi. Normalde sınavla alan liselere puanı yetecek bir öğrencimiz. Öğrencimiz 9. sınıfta geldiğinde yazılı notlarıyla, halk ve hareketleriyle, davranışlarıyla kendisini gösterdi. Hali hazırda bizim 9. Sınıflarımızın okul birincisiydi. Şuanda da okul birincisi olarak devam ediyor. En son bu sene Sivas Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Sivas Belediyemiz tarafından Safahat kitap okuma yarışması yapıldı. Öğrencimizde bu yarışmaya katıldı ve 10. sınıflarda il ikincisi oldu. Bu haliyle bizi hakikaten bizi gururlandırdı. Öğrencimiz bizim geleneklerimiz, göreneklerimizi, örf ve adetlerimizi tanımasıyla bunlara uygun davranış göstermesiyle gurur kaynağımızdır" dedi.

Başarısının nedeni sevgi

Hakime Ehsani, başarısının nedeninin sevgi olduğunu, ailesinin emeklerinin boşa gitmesini istemediği için ders çalıştığını söyleyerek, "Buraya özgürlüğümüz için geldik. Annemler eğitim alabilmemiz için bizi buraya getirdi. Bende burada olduğum için Türkçe öğrendim. Derslerime de düzenli olarak çalışıyorum. Tekrarlarımı yapıyorum test çözüyorum. Öğretmenlerimde iyi davranıyor. Ayrımcılık yapan yok. Savaş olduğu için biz İran'a taşınmıştık. Orada da Afganlara ayrımcılık yapılıyordu. Bizi okula almıyorlardı. Sonra bizde okumak için buraya taşındık 8 yıl önce. Başarımın nedeni daha çok hırs. Annemler beni buraya getirmiş bende çalışayım dedim. Onlar boşuna uğraşmış olmasın diye ben derslerime çalışıyorum. İnşallah olursa doktorluk istiyorum. Eğer olmazsa da Mimarlık düşünüyorum" dedi.

Savaştan kaçan Hakime, Türkiye'de okulunun birincisi oldu
Savaştan kaçan Hakime, Türkiye'de okulunun birincisi oldu
Savaştan kaçan Hakime, Türkiye'de okulunun birincisi oldu
Savaştan kaçan Hakime, Türkiye'de okulunun birincisi oldu

Afganistan, Türkiye, Sivas, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savaştan kaçan Hakime, Türkiye'de okulunun birincisi oldu - Son Dakika


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