Savaştan kaçan Suriyeli Hatice ve kızı, şofbenden sızan gazdan öldü - Son Dakika
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Savaştan kaçan Suriyeli Hatice ve kızı, şofbenden sızan gazdan öldü

7 saat önce

SURİYE'de savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Osman Ekin ile evlenip, Ankara'ya taşınan 5 aylık hamile Hatice Ekin (22), kızı Zelal (3) ile birlikte şofbenden sızan gazdan zehirlenerek öldü.

Savaştan kaçan Suriyeli Hatice ve kızı, şofbenden sızan gazdan öldü, System.String[]
SURİYE'de savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Osman Ekin ile evlenip, Ankara'ya taşınan 5 aylık hamile Hatice Ekin (22), kızı Zelal (3) ile birlikte şofbenden sızan gazdan zehirlenerek öldü. Osman Ekin, 6 gün önce cihazda kaçak belirlediklerini söyleyerek, "Cihaz değişekcekti ama değişim olmamış, tamir olmuş. Kim sorumluysa şikayetimizi yapacağız" dedi.

Dün akşam Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda kağıt toplayıcılığı yapan Osman Ekin, evde bulunan eşi Hatice'den haber alamayınca durumu akrabalarına bildirdi. Eve giden yakınları, kapının açılmaması üzerine 2'nci kattaki daireye balkon kapısından girdi. Dairenin içine dolan suyu fark eden yakınları, banyoya girdiklerinde Hatice Ekin ve kızının yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 5 aylık hamile anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Hatice Ekin ile kızı Zelal'in şofbenden sızan doğal gaz sızıntısı sonucu öldüğü belirlendi. Cenazeler daha sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

'TEDİRGİN OLDUM, ÜST ÜSTE ARAMAYA BAŞLADIM'

Osman Ekin, eşi Hatice'nin 4 yıl önce Suriye'de savaştan kaçarak Diyarbakır'a geldiğini, burada evlendikten sonra Ankara'ya geldiklerini belirtti. Ekin, dün akşam üzerine doğru işinin bittiğini ve eşinin aradığını söyleyerek, "Aradım, baktım cevap yok. Bu sefer tedirgin oldum, üst üste aramaya başladım. Daha sonra aşağı katta oturan akrabamı aradım. Kapıya vurmuşlar, kimse yok. Daha sonra amcamın oğlu alt kattan balkona çıkmış. Banyoda ikisini yatarken görmüş, su da açık" dedi.

'DEĞİŞİM OLMAMIŞ, TAMİR OLMUŞ'

Osman Ekin, evde kirada oturduklarını anlatarak, "Ev sahibi ustayı 6-7 gün önce çağırmıştı. Cihaza baktık, kaçak vardı. Alev başka bir yerden çıkıyordu. Bana dediler ki, 'bunun değişmesi gerekiyor.' Daha sonra ev sahibi, 'yeni bir cihaz getireceğiz' dedi, 'tamam' dedim. Bir gün sonra beni aradılar, 'takmaya geleceğiz' dediler, 'tamam' dedim. Ardından hanımı aradım. Akşam geldim, hanıma 'cihazı taktılar mı' dedim. Hanım, 'yok aynı cihazı tamir ettiler' dedi. Ben de baktım değişim olmamış, tamir olmuş. Kim sorumluysa şikayetimizi yapacağız. Cihaz değişseydi belki bu olmayacaktı" diye konuştu.

Bu arada, acılı babanın, tamirden sonra takılmadığını belirttiği şofben kapağının yerde olduğu görüldü. Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan Hatice Ekin ve kızının cenazeleri, yakınlarına teslim edilerek, Diyarbakır'a götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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- Ankara
Hatice Çarpar, Suriye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:34 Kaynak: DHA
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