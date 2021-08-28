Üye Girişi
Savaştan kaçan Suriyeli kadınlar, hikayelerini kitaplarında anlatıyor - Son Dakika

Savaştan kaçan Suriyeli kadınlar, hikayelerini kitaplarında anlatıyor

28.08.2021 11:05
Savaştan kaçan Suriyeli kadınlar, hikayelerini kitaplarında anlatıyor, System.String[]

Suriye'de bir dönem tutsak edildikleri Esed güçlerinin elinden kurtulunca Türkiye'ye sığınanların Gaziantep'te kurduğu Sednaya Derneği, savaşın travmasını atlatmaları için destek oldukları kadınların yarım kalan hayallerini ve hikayelerini kitaplaştırıyor.

Suriye'de bir dönem tutsak edildikleri Esed güçlerinin elinden kurtulunca Türkiye'ye sığınanların Gaziantep'te kurduğu Sednaya Derneği, savaşın travmasını atlatmaları için destek oldukları kadınların yarım kalan hayallerini ve hikayelerini kitaplaştırıyor.

Yaşadıkları işkenceleri, gördükleri ölümleri ve hala tutuklu bulunan arkadaşlarını unutturmamak için çalışan Sednaya Derneği üyeleri, savaşın travmasını yaşayan kadınlara destek oluyor.

Suriyeli kadınları hayata bağlamak için sanat atölyeleri kuran, uzman psikologlar eşliğinde seanslar düzenleyen dernek yetkilileri, hikayelerini anlatmaları için kitap yazmaya teşvik ediyor.

Çoğu çocuk yaşta evlendirilen eşlerini, evlatlarını, sevdiklerini ve ülkelerini kaybetmelerine rağmen hayatta kalmak için çabalayan kadınlar, yazdıkları hikayeleri gelecek nesillere aktarmak için kolları sıvadı.

Kadınların yazdığı kitaplar, her kadının hikayesine göre hazırlanan görsellerle özel olarak bastırılıyor.

Kitap hazırlayan kadınlardan Yasmin Elsham, AA muhabirine, ailesinin zoruyla 13 yaşında evlenmek zorunda kaldığını, 15 yaşında anne olduğunu söyledi.

Evliliğinin 7. yılında eşini kaybettiğini anlatan Elsham, o sırada savaşın başladığını, çok büyük sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Kuşatma sırasında 4 çocuğuyla beraber çok acı çektiklerini ifade eden Elsham, şöyle devam etti:

"Aç kaldığımız zamanlar oldu. Kızım, beyin felci geçirdi. Allah'ın yardımıyla Türkiye'ye sığındık. Burada bir imam ve eşi, 9 ay boyunca bize sahip çıktı. Daha sonra çalışmaya başladım. 3 kızım, 1 oğlum var. 9 yıldır buradayız. Sednaya Derneği sayesinde kendi hikayemi yazma fırsatım oldu. Adalet istediğim için hikayemi yazıyorum. Kadınlara güçlü olmalarını, haklarını aramalarını tavsiye ederim. Korkmuyorum, bütün gücümle, cesaretimle kendi hikayemi anlatacağım."

"Hayallerim yarım kaldı"

Yasemin Şam ise 1,5 yıl önce eşi ve çocuklarıyla Şam'dan İdlib'e kaçtığını anlattı.

Savaşa rağmen ülkelerinde kalmak için çabaladıklarını aktaran Şam, şunları kaydetti:

"Büyük oğlum askerliğinin ardından Özgür Suriye Ordusuna katıldı. Orada medya alanında çalıştı. Şehit oldu. Biz de geride kalan 4 çocuğum ve kocamla kaçmaya karar verdik ama o sırada eşimi de İdlib'deki bombalı saldırıda kaybettim. 3 çocuğumla Gaziantep'te yaşamaya çalışıyoruz. Hayallerim yarım kaldı. İlahiyat okumak istiyordum. İnşallah hayallerimi burada gerçekleştireceğim."

Hedef özgüven kazanmaları

Sednaya Derneği kurucularından Riyad Avlar da savaş travması yaşayan 13 kadına destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Tüm hastalara psikolojik destek hizmeti verildiğini dile getiren Avlar, yapılan seanslar sayesinde psikolojik ve fiziksel olarak iyileşmeye başladıklarını kaydetti.

Kadınların özgürleşmesi ve özgüven kazanmaları için kitap fikrinin gündeme geldiğini anlatan Avlar, hazırlanan kitapların ücretsiz olarak dağıtıldığını ifade etti.,

Avlar, "Kadınların yazdığı hikayelerdeki anlatılanları da görsellerle, çizimlerle destekliyoruz. Hikayelerin betimlendiği görseller bile yaşanan acıları gösteriyor. Hazırlanan kitaplar, görenleri de oldukça etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep, Suriyeli, Türkiye, Suriye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Savaştan kaçan Suriyeli kadınlar, hikayelerini kitaplarında anlatıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor 11:58 Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı 11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı 11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu 11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur 10:25 Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar 10:05 Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar
Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti 09:33 Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti Kılıçdaroğlu'na vatandaşın 09:10 Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı

Son Dakika Haberleri
12:13 Müge Anlı 30 Ağustos ekranlarda olacak! Büyükşen cinayeti ile bilinmeyenler ele alacak
11:41 Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı
11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı
11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu
10:57 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı
10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı
10:08 İş adamının el ve ayaklarını bantlayarak gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı
Müge Anlı 30 Ağustos ekranlarda olacak! Büyükşen cinayeti ile bilinmeyenler ele alacak Müge Anlı 30 Ağustos ekranlarda olacak! Büyükşen cinayeti ile bilinmeyenler ele alacak         
12:13
Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı         
11:41
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı         
11:06
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı         
10:19
Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor         
09:39
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı         
09:04
Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu         
09:01
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 12:19:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Savaştan kaçan Suriyeli kadınlar, hikayelerini kitaplarında anlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement