Savaştan kaçan Suriyeli kadınlar, hikayelerini kitaplarında anlatıyor - Son Dakika

Suriye'de bir dönem tutsak edildikleri Esed güçlerinin elinden kurtulunca Türkiye'ye sığınanların Gaziantep'te kurduğu Sednaya Derneği, savaşın travmasını atlatmaları için destek oldukları kadınların yarım kalan hayallerini ve hikayelerini kitaplaştırıyor.

Yaşadıkları işkenceleri, gördükleri ölümleri ve hala tutuklu bulunan arkadaşlarını unutturmamak için çalışan Sednaya Derneği üyeleri, savaşın travmasını yaşayan kadınlara destek oluyor.

Suriyeli kadınları hayata bağlamak için sanat atölyeleri kuran, uzman psikologlar eşliğinde seanslar düzenleyen dernek yetkilileri, hikayelerini anlatmaları için kitap yazmaya teşvik ediyor.

Çoğu çocuk yaşta evlendirilen eşlerini, evlatlarını, sevdiklerini ve ülkelerini kaybetmelerine rağmen hayatta kalmak için çabalayan kadınlar, yazdıkları hikayeleri gelecek nesillere aktarmak için kolları sıvadı.

Kadınların yazdığı kitaplar, her kadının hikayesine göre hazırlanan görsellerle özel olarak bastırılıyor.

Kitap hazırlayan kadınlardan Yasmin Elsham, AA muhabirine, ailesinin zoruyla 13 yaşında evlenmek zorunda kaldığını, 15 yaşında anne olduğunu söyledi.

Evliliğinin 7. yılında eşini kaybettiğini anlatan Elsham, o sırada savaşın başladığını, çok büyük sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Kuşatma sırasında 4 çocuğuyla beraber çok acı çektiklerini ifade eden Elsham, şöyle devam etti:

"Aç kaldığımız zamanlar oldu. Kızım, beyin felci geçirdi. Allah'ın yardımıyla Türkiye'ye sığındık. Burada bir imam ve eşi, 9 ay boyunca bize sahip çıktı. Daha sonra çalışmaya başladım. 3 kızım, 1 oğlum var. 9 yıldır buradayız. Sednaya Derneği sayesinde kendi hikayemi yazma fırsatım oldu. Adalet istediğim için hikayemi yazıyorum. Kadınlara güçlü olmalarını, haklarını aramalarını tavsiye ederim. Korkmuyorum, bütün gücümle, cesaretimle kendi hikayemi anlatacağım."

"Hayallerim yarım kaldı"

Yasemin Şam ise 1,5 yıl önce eşi ve çocuklarıyla Şam'dan İdlib'e kaçtığını anlattı.

Savaşa rağmen ülkelerinde kalmak için çabaladıklarını aktaran Şam, şunları kaydetti:

"Büyük oğlum askerliğinin ardından Özgür Suriye Ordusuna katıldı. Orada medya alanında çalıştı. Şehit oldu. Biz de geride kalan 4 çocuğum ve kocamla kaçmaya karar verdik ama o sırada eşimi de İdlib'deki bombalı saldırıda kaybettim. 3 çocuğumla Gaziantep'te yaşamaya çalışıyoruz. Hayallerim yarım kaldı. İlahiyat okumak istiyordum. İnşallah hayallerimi burada gerçekleştireceğim."

Hedef özgüven kazanmaları

Sednaya Derneği kurucularından Riyad Avlar da savaş travması yaşayan 13 kadına destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Tüm hastalara psikolojik destek hizmeti verildiğini dile getiren Avlar, yapılan seanslar sayesinde psikolojik ve fiziksel olarak iyileşmeye başladıklarını kaydetti.

Kadınların özgürleşmesi ve özgüven kazanmaları için kitap fikrinin gündeme geldiğini anlatan Avlar, hazırlanan kitapların ücretsiz olarak dağıtıldığını ifade etti.,

Avlar, "Kadınların yazdığı hikayelerdeki anlatılanları da görsellerle, çizimlerle destekliyoruz. Hikayelerin betimlendiği görseller bile yaşanan acıları gösteriyor. Hazırlanan kitaplar, görenleri de oldukça etkiliyor." ifadelerini kullandı.