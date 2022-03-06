Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar, Bosna Hersek'e ulaştı - Son Dakika

Rusya'nın ülkelerine saldırması sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan 50 Ukrayna vatandaşı, Bosna Hersek'in Medjugorje şehrine vardı.

Kızılhaç yetkililerince karşılanan Ukrayna vatandaşı 30 çocuk ve 20 kadın, Kovid-19 testlerinin yapılmasının ardından Medjugorje'de farklı evlere yerleştirildi.

Medjugorjeli vatandaşlarca misafirperverlikle karşılanan Ukraynalı Olena ve Ajlina, Ukrayna'da yaşananlarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bosna'ya şahsi araçlarıyla geldiklerini belirten Olena, şunları söyledi:

"Ajlina daha önce Medjugorje'ye defalarca geldi. Burada arkadaşlar edindi. Arkadaşlarından yardım teklifini alınca düşünmeden yola çıktık. Bize gösterilen misafirperverliğe rağmen burada geçici olarak bulunuyoruz. Amacımız bir Avrupa ülkesine gidebilmek. Çocuklarımızın okullarına devam etmesini ve sağlık sigortalarının olmasını istiyoruz."

"Umarım kahraman askerlerimiz ülkemizi korumayı başarabilir"

Eşlerini ve erkek kardeşlerini Ukrayna'yı korumak için geride bıraktıklarını vurgulayan Ajlina da şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın İvano-Frankivsk şehrinde yaşıyorduk. Evimiz havalimanına çok yakındı ve havalimanı, Ruslar tarafından bombardımana uğradı. Yaşananlar çok korkutucuydu, bu olayın ardından kaçmaya karar verdik. Harkiv ve Mariupol şehirlerindeki saldırılar, başkent Kiev'e göre daha ağır ve ürkütücü. İnsanlar ülkenin doğusundan batısına doğru kaçış içerisinde. Umarım kahraman askerlerimiz ülkemizi korumayı başarabilir. Yaşasın Ukrayna ve Ukrayna halkı."

Medjugorje'ye dün gece yetişen diğer Ukrayna vatandaşlarını da ziyaret edeceklerini belirten Olena ve Ajlina, bugün Ukraynalıları taşıyan bir otobüsün daha varacağı bilgisini paylaştı.

Kızılhaç Sözcüsü İndira Krijestorac, Medjugorje'ye yetişen Ukrayna vatandaşlarına insani yardımların yapıldığının, sıcak evlere yerleştirildiğinin, maddi ve manevi tüm yardımların sağlandığının altını çizdi.