Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar İzmir'de - Son Dakika
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Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar İzmir'de

06.03.2022 07:42

Rusya'nın ülkelerine saldırması sonrası evlerini terk edip Moldova'ya sığınan Ukraynalı kadın ve çocuklar, Kuşadası'na gitmek üzere uçakla İzmir'e geldi.

Rusya'nın ülkelerine saldırması sonrası evlerini terk edip Moldova'ya sığınan Ukraynalı kadın ve çocuklar, Kuşadası'na gitmek üzere uçakla İzmir'e geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir turizm firması öncülüğünde belediye, sivil toplum kuruluşları ve iş adamları bir araya gelip savaş mağduru kadın ve çocuklar için çalışma başlattı. Savaştan kaçan kadınların ilçeye getirilmesi için 3 otelde yer ayrıldı.

Kiev'deki evlerini terk edip çocuklarıyla Moldova'nın Kişinev şehrine sığınan Ukraynalı kadınlarla iletişime geçen firma yetkilileri, arasında çocukların da olduğu 97 kişiyi Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndan İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı'na getirdi.

Burada yine firma yetkililerince karşılanan Ukraynalı kadınlar, çocuklarıyla birlikte kendileri için hazırlanan otobüslerle Kuşadası'na hareket etti.

Ukraynalı çocuklar, köpek ve oyuncaklarını da yanında getirdi.

Bir an önce barışın sağlanmasını istiyoruz"

Ukraynalı Ella Gres, gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını hatırlattı.

Kendisini çok kötü hissettiğini dile getiren Gres, "Evimizi bırakıp geldik. Bir an önce barışın sağlanmasını istiyoruz. Evlerimize geri dönmek istiyoruz. Kocam vatanı savunmak için Ukrayna'da kaldı. 2 çocuğumla Türkiye'ye geldim. " dedi.

Katerina İskiva da Kiev'de yaşadığını ifade ederek "Çok uzun bir yolculuktan, bombaların atıldığı savaşın ortasından geliyoruz. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz bizi sıcak karşıladılar, evlerini açtılar. Eşim, babam Ukrayna'da kaldı." diye konuştu.

1 yaşındaki çocuğuyla Türkiye'ye gelen İnna Konçinko ise büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirterek "Evimizi, eşimizi orada bırakmak zorunda kaldık. Bizim savaş istemeyen halkımızı nasıl bombaladıklarını gördük. Anlatılmaz hikayeler yaşadık. Türkiye'ye gelebilmek için yolculuğumuz 2 gün sürdü." ifadelerini kullandı.

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Kuşadası, Moldova, Savaş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar İzmir'de - Son Dakika


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