Savaştan kaçan Ukraynalılar Polonya sınır şehirlerine ulaşmaya devam ediyor - Son Dakika

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Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kaçan siviller Polonya'nın sınır şehirlerine ulaşmaya devam ediyor. Yerel bir yetkiliye göre, Rzeszow tren istasyonundaki mülteci bilgi noktasına günde 60 ila 100 kişi geliyor. Yerel itfaiye teşkilatından Marcin Chudzik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rzeszow istasyonuna hala onlarca kişinin geldiğini, ancak genel olarak sınırın ötesinden gelen insan sayısının 2-3 hafta öncesine göre daha az olduğunu söyledi.