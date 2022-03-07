Savaştan kaçan yüzlerce Ukraynalı Belçika'da "geçici koruma" için sıra bekliyor - Son Dakika

Savaştan kaçan yüzlerce Ukraynalı, Belçika'da geçici koruma statüsü alabilmek amacıyla kayıt yaptırmayı bekliyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma sağlanmasını öngören AB Geçici Koruma Yönergesi'ni harekete geçirme konusunda siyasi uzlaşı sağlamasının ardından Belçika'da kabuller başladı.

Göç İdaresi Basın Sorumlusu Dominique Ernould, Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil'in Ukraynalılar için tahsis ettiği Bordet Enstitüsü isimli merkezde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 Mart'tan bugüne dek 700 kişinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Ernould, sadece bugün 300'den fazla kişinin kaydedildiğini, bir o kadar kişinin halihazırda kapıda beklediğini ve gelecek günlerde daha çok Ukraynalının geleceğini ifade etti.

Belçika'nın son aylarda büyük bir kabul kriziyle karşı karşıya olduğunun, mültecilere barınak sağlanmayıp sokaklara terk edildiklerinin hatırlatılması üzerine yorum yapmayan Ernould, "Daha çok Ukraynalının gelmesi için hazırız. Önceliğimiz hastalar, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar. Belçika'nın yanı sıra diğer AB ülkelerine de dağıtılıyorlar." diye konuştu.

Merkezde başvuru yapanların daha çok Fransızca konuşan ya da akrabaları Belçika'da bulunan çocuklu kadınlardan oluştuğu görüldü.

"Çok korkuyorduk"

Soyadını vermek isteyen Elena, Ukrayna'nın Romanya sınırında bulunan Çernivtsi şehrinden geldiğini söyledi.

4 Mart'ta üç çocuğuyla eşini, kardeşini, annesi ve babasını geride bırakarak kaçmak zorunda kaldığını söyleyen Elena, "Çok korkuyorduk. Herkes gibi şoktayız. Herkes gitti, kimse kalmadı." ifadelerini kullandı.

"Amcam kimsesiz yaşlılara yardım etmeyi seçti"

Olik isimli genç de Belçika'nın Anvers kentinde ikamet ettiğini, annesinin Belçika'ya sığınma başvurusu yaptığını, Kiev'den 5 Mart'ta ayrıldığı sırada çatışmaların evlerine çok yakın olduğunu belirtti.

Annesinin Avusturya'nın başkenti Viyana'ya trenle geçtiğini, dayısının ise Kiev'deki komşularına yardım etme misyonu üslendiğini söyleyen Olik, "Amcamla bir saat önce konuştum. Artık kaçmak için çantasını hazırlamasını söyledim. Etrafta aileleri kaçan çok fazla yaşlı olduğunu, onların ihtiyaçlarını karşılamak için kalmaya karar verdiğini söyledi. Amcam kimsesiz yaşlılara yardım etmeyi seçti." diye konuştu.

"Annemle babam, zafere kadar kalmaya karar verdiler"

Petro isimli Ukraynalı da Belçika'da yaşadığını, iki kız kardeşinin kendisiyle yaşamak için müracaatta bulunduğunu belirterek, "Kiev'de bombardıman sürüyor, çok fazla hasar var. İnsanlar korku içinde, sığınaklarda ve bodrumlarda bekliyor. Kuyrukta bekleyenlerin büyük çoğunluğu Kiev'den. Benim annem babam zafere ulaşana kadar ülkede kalmaya karar verdiler çünkü Ukrayna asla düşmeyecek." dedi.