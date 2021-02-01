Savaştan kaçarken eşi kaybolan Afgan kadın, çocuklarıyla yaşadığı yıkık dökük evde yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

- Savaştan kaçarken eşi kaybolan Afgan kadın, çocuklarıyla yaşadığı yıkık dökük evde yaşam mücadelesi veriyor

AĞRI - Afganistan'da yaşanan savaş ve baskılardan kaçarken yolda eşini kaybeden ve bir daha bulamayan Zekiye Sadat, 5 çocuğuyla birlikte yaşadığı yıkık dökük bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

3 yıl önce Afganistan'da yaşanan savaş ve baskılardan kaçarken yolda eşini kaybeden ve o günden sonra bir daha bulamayan Zekiye Sadat, 5 çocuğuyla beraber Ağrı'ya gelerek burada yaşamaya başladı. Burada kiraladığı evde zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen Sadat, hayırsever vatandaşlardan ve yetkililerden yardım bekliyor.

"Ağrı'ya gelirken babamı otobüste kaybettik"

Afganistan'dan kaçarken babasının başka bir otobüse bindiğini ve o otobüsün kaybolduğunu söyleyen 13 yaşındaki Cevat Sadat, " Afganistan'dan 3 yıl önce geldik. Ağrı'ya gelirken babamı otobüste kaybettik. Babamı geçiş noktasında birkaç saat bekledik ama gelmedi. Biz bindik arabaya gittik. Dedik ki gelecek. Ama biz oraya vardığımızda dediler ki otobüs kaybolmuş. Bu yüzden babam gelemedi, ona bir daha hiç ulaşamadık." ifadelerine yer verdi.

"O kadar soğuk oluyor ki evin camlarını battaniye ile kapatıyoruz"

Evlerinin çok soğuk olduğunu ve bu nedenle bütün pencereleri battaniye ile örttüklerini söyleyen Cevat Sadat, en büyük hayalinin ise masada yemek yemek olduğunu belirterek, "Güzel bir evimin olmasını istiyorum burası çok soğuk. Derslerimden geriye kalıyorum. O kadar soğuk oluyor ki evin camlarını battaniye ile kapatıyoruz. Bütün odaları kapattık. Sadece bir odada kalıyoruz. Soba da bütün evi ısıtmıyor. Kömürümüz yok, odunlarımız yok. Anemin guatrı var, boğazından ameliyat olacak. Bize bakacak kimse yok. Biz evde tek başımıza kalıyoruz, yiyecek bir şeyimiz de yok. Bir evimin olmasını istiyorum. Sıcak bir evimin olmasını istiyorum. En çok istediğim şey masada yemek yemek." şeklinde konuştu.

"Dersleri için kalem, kağıt istiyorlar ama alamıyorum"

5 çocuğula birlikte çok zor şartlar altında yaşadıklarını söyleyen Zekiye Sadat, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumunun olmadığını ve bu nedenle hayırsever vatandaşlar ve yetkililerden yardım beklediğini vurgulayarak, "Benim 5 tane çocuğum var. Evim çok soğuk, çocuklar iyi ve sıcak bir ev istiyor. Ev berbat halde. Çocuklar her şeyi istiyor. Ben idare edemiyorum. Yardım edecek kimse yok. Dersleri için kalem, kağıt istiyorlar ama alamıyorum. Bir tane telefon var, bütün çocuklar o telefondan ders çalışmaya çalışıyor. Çocuklar Afganistan'dan geldikten sonra yeni ders er görmeye başladı. Hiçbir şeyim yok, sadece kirayı ödeyebiliyorum. İnsanlar Kurban Bayramında çok et getirdi. Ama buzdolabım bozulduğu için etler hep bozuldu. Komşulara ve kasaplara verdim dolaba koymaları için. Yani durumuz hiç iyi değil. Lütfen bize yardım edin" dedi.