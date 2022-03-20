Savaştan kaçıp Gazze'ye gelen Ukraynalı kadın: "Ailemizi kaderleriyle baş başa bıraktık" - Son Dakika

Rusya'nın ülkesine başlattığı saldırılar üzerine Filistinli eşi İbrahim Saydam ile şiddetin eksik olmadığı bir diğer coğrafyaya Gazze Şeridi'ne gelen Ukraynalı Victoria Roger, "Ailemizi ve arkadaşlarımızı kaderleriyle baş başa bıraktık. Sonra durumu belli olmayan bir yere geldik." dedi.

Ukraynalı Victoria ile Filistinli İbrahim'in yaşadıkları Vinnitsya şehri, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ilk gününden itibaren yoğun bombardımanın hedefinde.

Eczacılık bölümü son sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Victoria, bu ülkede tıp eğitimi gören Filistinli eşi ile Ukrayna'yı terk etmeye karar verdikleri günü "korkunç" olarak nitelendirdi.

Victoria, ailesini, arkadaşlarını ve tüm sevdiklerini geride bırakarak 2,5 yıllık eşiyle ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığını anlattı.

Bilinmeyene yolculuk

Victoria, "Ailemizi, arkadaşlarımızı kaderleriyle baş başa bıraktık. Sonra durumu belli olmayan bir yere geldik." dedi.

Savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk ederek pek de güvenli olmayan zaman zaman saldırılara sahne olan bir başka bölgeye geldiklerini söyleyen Victoria, bu kararı vermenin hiç kolay olmadığını dile getirdi.

Victoria, yine de mevcut durumda Ukrayna'dan daha güvenli olduğu düşüncesiyle Gazze'ye geldiklerini ifade ederek, "Kocam Gazze Şeridi'nden bir Filistinli. Rus bombardımanı yüzünden kocamla Gazze'ye gelmekten başka seçeneğimiz yoktu." diye konuştu.

İsrail'in Mayıs 2021'de Gazze'ye düzenlediği saldırıları hatırlatan Victoria, bölgede yeni bir çatışmanın patlak vermesinden endişe duyduklarını vurguladı.

Victoria, güzel anılarını da yanlarına alarak Ukrayna'dan eşinin ailesinin yaşadığı Gazze'ye geldiklerini ve burada bölge halkı tarafından çok sıcak karşılandığını söyledi.

Ukraynalı kadın, ülkesindeki savaşın bir an önce bitmesini isterken, Gazze halkı için de güvenli ve mutlu bir yaşam dileğinde bulundu.

Zor kaçış

Victoria'nın Filistinli eşi İbrahim Saydam ise Rus saldırılarının Vinnitsya'da büyük bir yıkıma neden olduğunu belirtti.

"Yaşadığımız şehri hedef alan Rus saldırılarının ilk günü çok korkutucuydu." diyen Saydam, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sırasında duymadığı siren seslerini ilk kez orada duyduğunu ifade etti.

Saydam, bombardımanın artmasıyla birlikte eşi ve birkaç Filistinli öğrenciyle Romanya sınırına kaçtıklarını anlattı.

Romanya'dan Mısır'ın başkenti Kahire'ye oradan da 3 Mart'ta Gazze'ye ulaştıklarını aktaran Saydam, "Yol güvenli ve kolay değildi. Birçok zorlukla ve tehlikeyle karşılaştık. Yolda ve sınırlarda denetimler yapıldı." diye konuştu.

Tıp eğitimi için 2017'de Ukrayna'ya gittiğini belirten Saydam, savaşın bir an önce bitmesini ve Ukrayna'ya dönerek yarım kalan eğitimini tamamlamayı istediğini sözlerine ekledi.