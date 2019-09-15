Savaştan kaçıp Türkiye'de dünyaevine girdiler

Savaş nedeniyle ülkesine gidemeyen Yemenli Muhammed Saad Naji Ali ve Alaa Mohammed Türkiye'de evlendi

Düğüne katılan Yemenli arkadaşları hem kendi dillerinde ve hem de Türkçe şarkıları söyleyip halay çektiler

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Farmasötik Teknoloji Bilim Dalında yüksek lisans yapan Muhammed Saad Naji Ali;

"Türkiye benim ikinci vatanım"

ESKİŞEHİR - Savaştan kaçıp, okumak için Yemen'den Türkiye'ye gelen Muhammed Saad Naji Ali, Anadolu Üniversitesinde tanıştığı aynı ülke vatandaşı Alaa Mohammed ile Eskişehir'de dünyaevine girdi.

Lisans okumak için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu aracıyla burslu olarak Türkiye'ye gelen ve 2017 yılında mezun olduktan sonra şimdi kendi imkanı ile aynı üniversitede Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Farmasötik Teknoloji Bilim Dalında yüksek lisans yapmakta olan Muhammed 2 sene önce aynı üniversitede eğitim fakültesin sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan Ala Mohammed ile tanıştı. Daha sonra Muhammed ve Alaa aralarında anlaştıktan sonra aileler aracıyla kız isteme ve nikahı sonucunda evlendiler. Yeni evlenen yabancı çift nikahtan sonra arkadaşları ve Türkiye'deki vatandaşlarıyla birlikte Eskişehir'de bir düğün yapmaya karar verdi.

Hayatın bu mutlu günü kendi memleketinde geçiremeyen Muhammed, savaş nedeniyle Türkiye evlenmeye ve düğün yapmaya kadar verdiğini dile getirdi. Muhammed, bu konuda Türkiye'nin onlara her konuda destek olduğu ve Türk insanlarının da onları bu mutlu günde tek başına bırakmadığını dile getirdi.

Muhammed Saad Naji Ali, "Eşim Anadolu Üniversitesinde okuyor, iki sene önce orada tanıştık ve evlenmeye karar verdik. Ben eğitim almak için savaştan önce Türkiye'ye geldim. Eşim de savaştan dolayı ailesiyle Türkiye'ye geldi ve ondan sonra Anadolu Üniversite'de okumaya başladı. Orada tanıştık ve evlenmeye karar verdik" diye konuştu.

Türkiye benim ikinci vatanım

Muhammed, ülkesinde olamamasının üzüntüsünü aktarırken, Türkiye'ye yanlarında olduğu ve kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür ederek, "Türkiye yardım sever bir ülke, insanları ve kuruluşları, baştan İHH olmak üzere. Türkiye benim ikinci ülkem sayılır, ben de Türkiye'yi ikinci vatanım gözüyle bakıyorum. Kuruluşlara, derneklere, orada çalışan bütün ağabeylere ve bütün Türkiye vatandaşlara çok teşekkür ederim. Türkiye ve Türk vatandaşları seviyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de olsalar da kendi adetlerini unutmadılar

Eskişehir'de gerçekleştirilen düğünde akraba ve arkadaşları varken gelinin olmaması konusunda ise Muhammed, "Bizim adetlerimize göre kadınlar ayrı ve erkekler ayrı olurlar" dedi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen düğünde Yemenli arkadaşlar hem kendi dillerinde ve hem de Türkçe şarkıları söylenirken halay çekti.