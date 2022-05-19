SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR - Son Dakika
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SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR

19.05.2022 09:45

UKRAYNA'da yetimhanede yaşayan, savaş başlayınca güvenlik açısından Antalya'ya getirilen çocuklara travma yaşamamaları için tahliye işlemi, oyun gibi anlatıldı.

UKRAYNA'da yetimhanede yaşayan, savaş başlayınca güvenlik açısından Antalya'ya getirilen çocuklara travma yaşamamaları için tahliye işlemi, oyun gibi anlatıldı. Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, 'Onlara kötü güçlerin ülkeyi ele geçirmeye çalıştığını, ordumuzun ülkemizi koruduğunu, kötü güçler kovulduğunda yeniden ülkemize gideceğimizi söyledik" dedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken, Ukraynalılar daha güvenli olan sınır ülkelere sığındı. Türkiye'ye gelen Ukraynalıların çoğunluğu ise Antalya'daki yakınlarının yanına ya da kiraladıkları evlere yerleşti. Savaştan önce ülkenin farklı bölgelerindeki yetimhanelerde yaşayan 3-15 arası yaş grubundaki yetim çocuklar, bazı yetimhanelerin Rusya tarafından hedef alınması üzerine uçakla Türkiye'ye getirildi. Antalya'da bugün itibarıyla 1000 yetim çocuk, bilgileri gizli tutulan otellerde misafir ediliyor.

OYUN İÇİNDE OLDUKLARINI SANIYORLAR

Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov ile iletişim içinde olan STK ve vakıflar, çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Savaş öncesinde anne ve babalarını kaybedip travma yaşayan çocukların savaştan en az etkilenmesi için tahliye işlemi oyuna dönüştürüldü. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelişlerinin oyunun bir parçası olduğunu düşünen Ukraynalı çocuklar, kendilerini oyunun içinde düşünerek günlerini eğlenerek geçiriyor.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, 'Çocuklar yetimhanelerden geliyor. Onların yaşadığı bölgelere kadar ilerledi savaş. Biz de 1000 civarı çocuğu Antalya'ya getirdik. Çocuklar burada çok mutlu. Neden Türkiye'ye geldiklerini sorduklarında, onlara bir oyun anlattık. Kötü güçlerin ülkeyi ele geçirmeye çalıştığını bizim ordumuzun ülkemizi koruduğunu, kötü güçler kovulduğunda ise yeniden ülkemize gideceğimizi söyledik. Onlar şimdilerde en güvendiğimiz Türkiye'ye emanet" dedi.

Antalya'da çocukların günlerini dolu dolu geçirmesi için farklı etkinlikler de planlanıyor. Bu kapsamda Muratpaşa Belediyesi de 35 oyun grubu bulunan 15 dönüm arazi üzerine kurulu Teneffüs Park'ın kapılarını çocuklara açtı. Her gün farklı bir grup Ukraynalı yetim çocukları ağırlayan Teneffüs Park'ta çocuklar oyun gruplarının keyfini sürüp eğlenceli anlar yaşadı.

Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu, misafirlerinin çok özel olduğunu belirterek konsolosluğun taleplerini sürekli karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Otellerde misafir edilen Ukraynalı yetim çocukları mutlu etmek için Teneffüs Park'ın kapılarını onlara açtıklarını kaydeden Kansu, 'Burayı görünce çok mutlu oldular. Biraz sohbet ettiğim çocuklar da oldu. Gözlerindeki ışıltıyı görünce onlar adına mutlu oldum" diye konuştu.

SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR
SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR
SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR
SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR
SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR
SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR
SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR
SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR
SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR
SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR
SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR

YORUMLAR
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Panelde göçü anlatan Ukraynalı dernek başkanı, savaşın kadınlar üzerindeki etkisini anlatırken gözyaşlarını tutamadı Panelde göçü anlatan Ukraynalı dernek başkanı, savaşın kadınlar üzerindeki etkisini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Kaynak: DHA

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