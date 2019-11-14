Son Dakika Haberleri: Savaştepe atık su arıtma tesisinde sona gelindi
Son Dakika Güncel Savaştepe atık su arıtma tesisinde sona gelindi - Son Dakika

Savaştepe atık su arıtma tesisinde sona gelindi

6 saat önce

Hizmet kalitesini her geçen gün daha da artıran BASKİ Genel Müdürlüğü, 6. Su ve Çevre Konferansı Ödülleri kapsamında "En Çok Altyapı Yatırımı Yapan Sular İdaresi" ödülü aldı.

Savaştepe atık su arıtma tesisinde sona gelindi, System.String[]

Hizmet kalitesini her geçen gün daha da artıran BASKİ Genel Müdürlüğü, 6. Su ve Çevre Konferansı Ödülleri kapsamında "En Çok Altyapı Yatırımı Yapan Sular İdaresi" ödülü aldı. Altyapı çalışmalarını sürdüren ekipler, Savaştepe Atık su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon inşaatında sona geldi.


13. Uluslararası Şehircilik ve Çevre Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen 6.Su ve Çevre Konferansı Ödülleri kapsamında "En Çok Altyapı Yatırımı Yapan Sular İdaresi" ödülünü alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Günlük 15 bin kişi kapasiteli


Çevreye verilen zararı en aza indirmek amacıyla şehrin dört bir yanında atık su arıtma tesisi yapımına devam eden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekiplerince, Savaştepe Atık su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon inşaatı yapım işinde sona gelindi. Savaştepe'nin tamamından toplanan atık suların ileri biyolojik arıtma sistemiyle arıtılarak su alımına başlanmasıyla ortalama günlük 15 bin kişi kapasiteli 3 bin 678 metreküp su arıtılabilecek.


Göçmen deresi'ne deşarj edilecek


Çalışmalar kapsamında Savaştepe Atık su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon inşaatı yapımında 54 bin metrelik kanalizasyon şebeke hattı ve bin 875 adet kanalizasyon parsel bacası yapıldı. Atık sular, tesiste çevre ve halk sağlığı açısından yönetmeliğe uygun bir şekilde arıtılarak Göçmen Deresi'ne deşarj edilecek. Toplam inşaat alanı 10 bin metrekare olan Savaştepe Atık su Arıtma Tesisin inşaatı 2020 yılında tamamlanarak tamamen devreye alınacak. - BALIKESİR

Balıkesir, Savaştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyen grup, İBB binası önünde su zammını protesto etti
ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:15:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savaştepe atık su arıtma tesisinde sona gelindi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]