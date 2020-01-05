Savaştepe'de yapımı tamamlanan Soğucak-Karacaören Köprüsü hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savaştepe'de yapımı tamamlanan Soğucak-Karacaören Köprüsü hizmete açıldı - Son Dakika

Savaştepe'de yapımı tamamlanan Soğucak-Karacaören Köprüsü hizmete açıldı

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe ilçesinde Soğucak-Karacaören Köprüsü'nün yapımını tamamlayarak hizmete açtı.

Savaştepe'de yapımı tamamlanan Soğucak-Karacaören Köprüsü hizmete açıldı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe ilçesinde Soğucak- Karacaören Köprüsü'nün yapımını tamamlayarak hizmete açtı. Belediye, köprü çalışması kapsamında 11 kilometrelik bağlantı yolunu da asfaltladı.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Savaştepe'de Soğucak-Karacaören Köprüsü'nün yapımı sona erdi.

Kullanım ömrünü tamamlayan, yapısal bütünlüğünde meydana gelen bozulmalar neticesinde ve tek yönlü kullanımından dolayı trafik akışını engelleyen, tehlike arz eden köprü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla tamamlanarak trafiğe açıldı.


Soğucak ve Karacaören mahalleleri arasındaki ulaşımın daha konforlu hale gelmesi için yapılan köprü 90 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde. İki orta ayak, iki kenar ayak olmak üzere; 4 ayaklı, 3 açıklıklı, prefabrike kirişli olarak betonarme inşa edilen Soğucak-Karacaören Köprüsü, hızlı ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla çift şeritli hale getirildi. Yolu kullanan yayalar için ise iki yaya platformu yapıldı.


Köprü inşasının yanı sıra yağış dönemlerinde zaman zaman taşkınlar yaşanmasıyla köprü taşıyıcı ayaklarında zarara neden olan dere yatağında da akarsuyun akış yönünün düzenlenmesi için dere temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. 90 metre uzunluğundaki köprü ve girişi çıkışı olmak üzere 400 metrelik alana toplam 554 ton asfalt dökülerek sathi kaplama yapıldı. Tamamlanan proje sayesinde ulaşım daha konforlu hale getirilirken köprünün çift şeritli olması nedeniyle ulaşımda süre kısaldı ve olası risklerin önüne geçilmiş oldu.

Karacaören, Savaştepe, Soğucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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