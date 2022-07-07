Balıkesir 'de, Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bu yıl ilk hasat yapıldı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Savaştepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arazisinde buğday hasadı - Son Dakika

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