Savatlı'dan Aynayı Sanata Dönüştüren Koleksiyon "Rumi"

Sanatçı Sami Savatlı, yeni ayna koleksiyonu Rumi ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Sanatçı Sami Savatlı, yeni ayna koleksiyonu Rumi ile sanatseverlerin karşısına çıktı.



Savatlı Mimarlık'tan yapılan açıklamaya göre, tasavvuf felsefesinden ilham alarak ürettiği son dönem sanat çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı Sami Savatlı, yeni bir ayna koleksiyonu Rumi oldu.



Rumi koleksiyonu, aynayı kaplayan çok katmanlı cam yüzeylerdeki renk, doku ve kaligrafik arayışlarla çağdaş bir sanat eseri olarak kendini konumlandırırken, bir yanıyla da geleneksel çizgileri içinde barındırarak köklerine sahip çıkıyor. Kaligrafik arayışlarla renklenen aynalar işlevinden kopmadan, aynı zamanda bir sanat eseri olarak mekanların en dikkatiçekici objelerinden biri haline geliyor. Değerler Zirvesi'nde modern sanata geleneksel çizgileri taşıdığı ve öz değerlerimize sahip çıktığı için ödüllendirilen sanatçı, geleneksel temalı çalışmalarına Rumi ayna ile devam ediyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şarkıcı İdo Tatlıses'den Sevgilisine Duygusal Paylaşım: En Kötü Anda Bana İyi Geliyorsun

Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak

Kızların Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavgası Saniye Saniye Kaydedildi

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama