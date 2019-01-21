Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi Bombalayan Eski Pilot Hasan Hüsnü Balıkçı Hakında 79 Kez...
43 dakika önce
Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı hakında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı hakında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:43 Kaynak: AA
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