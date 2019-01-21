Son Dakika Haberleri: Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi Bombalayan Eski Pilot Hasan Hüsnü Balıkçı Hakında 79 Kez...

Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi Bombalayan Eski Pilot Hasan Hüsnü Balıkçı Hakında 79 Kez...

43 dakika önce

Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı hakında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi Bombalayan Eski Pilot Hasan Hüsnü Balıkçı Hakında 79 Kez..., System.String[]
Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı hakında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Pilot, Güncel
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