Savcı abla 1300 çocuğu kitapla buluşturdu - Son Dakika
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Savcı abla 1300 çocuğu kitapla buluşturdu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde görev yapan cumhuriyet savcısı 26 yaşındaki Elif Demirel, kırsalda yaşayan çocukları kitapla buluşturuyor.

Savcı abla 1300 çocuğu kitapla buluşturdu, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde görev yapan cumhuriyet savcısı 26 yaşındaki Elif Demirel, kırsalda yaşayan çocukları kitapla buluşturuyor.

Memleketi Bolu'dan iki yıl önce ilk görev yeri Diyarbakır'ın Çınar ilçesine gelen Demirel, beraberinde getirdiği hikaye kitaplarını bir ilkokulun kütüphanesine bağışladı.

Demirel, kitap sevgisi aşılamak için daha fazla çocuğa kitap ulaştırmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli mesleklerde görev yapan arkadaşlarına ulaştı. Arkadaşlarının da katkısıyla temin ettiği hikaye kitaplarını toparlayan Demirel, görevinden arta kalan zamanlarda köy ziyaretleriyle çocuklara ulaştırdı.

Bu çalışmayı bir projeye dönüştürerek, yaygınlaştırmak isteyen Demirel, Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek, "En Çok Okuyan Bilir" projesini hayata geçirdi.

Kırsalda yaşayan 1300 çocuğu hayırseverlerin de katkısıyla hikaye kitaplarıyla buluşturan Demirel, ayrıca okulların bir sınıfında da mini kitaplık oluşturdu.

27 ilkokulda mini kitaplık

Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphanesi olmayan kırsaldaki okulları bulup hayırseverlerin sunduğu katkılarla satın aldığı kitapları ulaştırdığını söyledi.

Yaklaşık iki yılda ilçedeki 27 okula mini kitaplık kurulmasına öncülük ettiğini belirten Demirel, kitapları gören çocukların mutluluğunun her şeye bedel olduğunu belirtti.

Kitap sevgisinin çocuk yaşta kazanıldığına işaret eden Demirel, ilçenin bütün okullarına kitap ulaştırmak istediklerini dile getirdi.

Demirel, bu çalışmada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra doktor, öğretmen, mühendis olarak görev yapan arkadaşlarının da desteğini gördüğüne dikkati çekerek, "Amacım ülkede kitaplığı olmayan hiçbir köy okulunun kalmaması. Bu umudum inşallah gerçekleşir. Ülke genelinde okuma seferberliği başlar. Okuyan bir nesil, algılayan, hayal eden merak eden bir nesil olur." dedi.

Kitap ulaştırdıkları okullarda yaşanan sevinci yansıtan fotoğrafları arkadaşları ile paylaştığında onların da büyük mutluluk yaşadığını anlatan Demirel, projenin süreceğini ifade etti.

"Savcı hanımın duyarlılığı hem mutlu etti hem gurur verdi"

Demirel'in kitap dağıttığı okullardan biri de ilçeye bağlı Solmaz köyündeki ilkokul oldu.

Okul öncesi öğretmeni Büşra Eliz, savcı Demirel'in öğrencilere kitap getirdiğini belirterek, çocukların bundan büyük mutluluk yaşadığını aktardı.

"Savcı hanımın duyarlılığı hem mutlu etti hem gurur verdi." diyen Eliz, okula mini kitaplık kazandırdığı için kendisine teşekkür etti.

Eliz, "Çocuklar bir savcıyı tanımaktan, onunla kitap okumaktan çok mutlu oldu. Bu projenin yaygınlaşmasını dileriz." diye konuştu.

"Savcı olmak, çocuklara kitap dağıtmak istiyorum"

Öğrencilerden Beritan Kaplan, okullarına yeni hikaye kitapları hediye edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaplan, "İleride ben de savcı olmak, çocuklara kitap dağıtmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Savcı ablalarını gördüklerinde çok heyecanlandığını belirten Hejanur Kızıltoprak da, "Bize kitap getirdiği için kendisine çok teşekkür ederim. Her zaman bu kitapları okuyacağız." dedi.

Diyarbakır, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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