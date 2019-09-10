Savcı, anne katilinin öldürülmesi davasında müebbet hapis istedi

BURSA'da annesi Mazez Bakıryapan'ı (67), 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan'ı (43) tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuşunda döverek öldürdüğü öne sürülen 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütaala veren Cumhuriyet Savcısı, 5 sanık hakkında müebbet, 2 sanık hakkında ise beraat talep etti.

19 Ocak 2016 tarihinde, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde, annesi Mazez Bakıryapan'ı, 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan, olay sonrası gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Bakıryapan'a, daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden 'şizofreni' raporu verildi. Mahkeme heyeti, ceza ehliyeti olmadığı gerekçesiyle 15 Kasım 2016 tarihli duruşmada, Selçuk Bakıryapan'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tutuklu olarak tedavi edilmesini kararlaştırdı.

Tedavi için hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda bekletilen Bakıryapan, 12 Haziran 2018'de, sabah sayımına çıkmadı. İnfaz koruma memurlarının çağrısıyla gelen revir görevlilerinin yaptığı kontrol sonrası baygın bulunan Bakıryapan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selçuk Bakıryapan, yoğun bakım servisindeki 22 günlük tedavisinin ardından 3 Temmuz 2018'de hayatını kaybetti. İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'nce yapılan inceleme ve hazırlanan raporda, 'Genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ile birlikte iç organ yaralanması ve bundan meydana gelen iç kanama, beyin kanaması, yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılmıştır' ifadelerine yer verildi.

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen sanıklar Hakan Güner (18), İbrahim Çapur (33), Muhammed Mardinli (20), Savaş Madak (23), Ünal Kapancığil (34) ile tutuksuz sanıklardan Uğur A. (44) ve Öztürk T.'nin (30) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, İbrahim Çapur ve Ünal Kapancığil ile tutuksuz sanıklar Ugur A. ve Öztürk T. hazır bulurken, diğer tutuklu sanıklar Hakan Güner (18), Muhammed Mardinli (20) ve Savaş Madak (23) ise kaldıkları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanık Ünal Kapancığil, savunmasında, suçlamaları kabul ettiğini, iddia edildiği gibi maktulün başına ve boynuna tekme attığını, ancak özellikle tekmelemek için bot giymediğini, botlarının zaten ayağında olduğunu söyledi. Diğer sanıklar ise öteki mahkumları suçlayarak olayla ilişkilerinin bulunmadığını, beraat talep ettiklerini belirtti. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, tutuksuz sanıklar Ugur A. ve Öztürk T.'nin beraatını, tutuklu sanıkların ise 'Kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, 5 sanığın tutukluluk hallerin devamına karar vererek, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.