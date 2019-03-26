Savcı Baki Yiğit Çakmakkaya Yazdığı Kitabı Ücretsiz Dağıttı

Diyarbakır Adliyesinde görevli Cumhuriyet savcısı Baki Yiğit Çakmakkaya yardımcı kaynak olması amacıyla klavye kullanımı konusunda kaleme aldığı "F Klavye Eğitimi" adlı kitabını ücretsiz dağıttı.

Diyarbakır Adliyesinde görevli Cumhuriyet savcısı Baki Yiğit Çakmakkaya yardımcı kaynak olması amacıyla klavye kullanımı konusunda kaleme aldığı "F Klavye Eğitimi" adlı kitabını ücretsiz dağıttı.



Savcı Çakmakkaya, Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde ileri düzeyde düzenlenen iki ayrı kursa katılarak 180 saatlik 10 parmak klavye eğitimi aldı.



Eğitimin sonunda yazdığı kitabı öğrencilere ücretsiz dağıtan Çakmakkaya, 10 parmak klavye kullanımının ABD ve Avrupa'da yüzde 85, Türkiye'de ise yüzde 4 düzeyinde olduğunu söyledi.



Çakmakkaya, tekniğine uygun klavye kullanımının bilgisayar kullanımından kaynaklanan bazı rahatsızlıkların önlenmesini, iş ve işlemlerin hızlı görülerek iş yerlerinde verimlik ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasını sağladığını ifade etti.



Klavye kullanımı konusunda farkındalığın artırılması ve kullanımın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak istediğini aktaran Çakmakkaya şöyle konuştu:



"Bu amaçla kursta edindiğim bilgi ve tecrübeyi mesleki birikimim ile birleştirip, bilimsel yayınları kaynak tarama yöntemiyle inceledikten sonra, 'F Klavye Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme' isimli makale hazırladım. Makale Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlandı. 'On Parmak Klavye Kullanımının Yaygınlaştırılması' isimli diğer bir çalışmam ise geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde bildiri olarak sunuldu. Yardımcı kaynak olması amacıyla klavye kullanımı konusunda yazdığım bilimsel kitabı, kendi imkanlarımla bastırarak Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere ücretsiz dağıttım."



Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuray Hurata da tekniğine uygun klavye kullanımı konusunda açılan kursların ilgi gördüğünü bildirdi.



Kurs öğreticilerinin alanında yetişmiş nitelikli kişiler arasından seçildiğini anlatan Hurata, "Kursiyerlerden olumlu geri bildirim aldık. Klavye eğitimi kalitesinin artırılması amacıyla eskiyen donanım yenilendi. Sınıflar klavye kullanımı temasına uygun görseller ve sürat çalışmalarında kullanılmak üzere müzik yayını sunacak ses sistemleri ile desteklendi. 10 parmak klavye kullanımı konusunda daha geniş kitlelere ulaşmak ve farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.



Kurs öğreticilerinden Meryem Güzel de, kursu bitiren öğrencilerinin iş başvurularının olumlu sonuçlanmasından ve başarılarını kendileriyle paylaşmalarından mutluluk duyduklarını aktardı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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