Savcı cübbesi ve Türk bayrağı daima yanı başında - Son Dakika
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Savcı cübbesi ve Türk bayrağı daima yanı başında

6 saat önce

Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevinden yaş haddinden emekli olan ve avukatlık yapan 68 yaşındaki Abdulkadir Gündem, 35 yıl önce savcı olarak göreve başladığı dönem diktirdiği cübbesi ile Türk bayrağını yanından bir an olsun ayırmıyor.

Savcı cübbesi ve Türk bayrağı daima yanı başında, System.String[]

Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevinden yaş haddinden emekli olan ve avukatlık yapan 68 yaşındaki Abdulkadir Gündem, 35 yıl önce savcı olarak göreve başladığı dönem diktirdiği cübbesi ile Türk bayrağını yanından bir an olsun ayırmıyor.

Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Kocaeli'de Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayan Gündem, yaklaşık 35 yıl kamu hizmeti verdi.

Çeşitli illerde görev yapan ve Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken yaş haddinden 2017 yılında emekli olan Gündem, açtığı avukatlık ve arabuluculuk ofisinde mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Abdulkadir Gündem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığını söyledi.

Malatya'da Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak 19 yıl görev yaptığını ve emekliye ayrıldığını anlatan Gündem, meslekten kopamadığını, kendisine ofis açarak avukatlık ve arabuluculuk yapmaya başladığını ifade etti.

Avukatlık yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını aktaran Gündem, "Savcı olarak Kocaeli'de göreve başladığım dönem cübbemi terziye diktirmiştim ve yıllarca o cübbeyle görev yaptım. Aradan yıllar geçti, emekli oldum ve avukatlık yapmaya başladım. Şu an göreve ilk başladığımda diktirdiğim 35 yıllık savcı cübbem ve Türk bayrağım daima yanı başımdadır." dedi.

Gündem, adaletin mülkün temeli olduğunu belirterek, "Adalet olmazsa mülk olmaz, mülk devlet demektir. Adalet olmayan yerde devlet de olmaz." dedi.

Abdulkadir Gündem, şu an avukatlık yapan birisi olarak hakim ve savcıların işlerinin daha zor olduğunu gözlemlediğini ifade etti.

"Tanık bayıldı, kendine geldikten sonra ifade değiştirdi"

Savcılık yaptığı dönemde yaşadığı bir anıyı paylaşan Gündem, şunları kaydetti:

"Köyde iki mezra arasında çıkan bir kavga olayının dosyasını hazırlamıştım. A mezrasındakilerin hepsi akraba, B mezrasındakilerin de hepsi akraba, her ikisi de bir diğer mezrada yaşayanların kendilerine saldırdığını söyledi. Arada çobanlık yapan bir adam vardı, onu tanık göstermişler. Tanık A mezrasındakiler, B mezrasında yaşayanlara saldırdı diyordu. Dosyayı inceledikten sonra tanığı bir de kendim dinlemek istedim. Çobana şahitliğin manevi sorumluluğunu anlattım ve ifadesine göre karar vereceğimizi söyledik. Tanık bayıldı, kendine geldikten sonra ifade değiştirdi, 'Efendim daha önce ben yalan söyledim' dedi. Biz de ona göre karar verdik. Ne hakim ne savcı ne de avukat kimseyi tanımıyor, görmüyor, tanıklar, şahit neyse o. Tanıklık yaparken dikkatli olmak lazım."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:08 Kaynak: AA

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