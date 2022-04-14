İSTANBUL ? SAVCI, DUMAN İSİMLİ KÖPEĞİ DÖVEN SANIĞA 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ - Son Dakika
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İSTANBUL ? SAVCI, DUMAN İSİMLİ KÖPEĞİ DÖVEN SANIĞA 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ

14.04.2022 13:45

? TAVUKLARINA saldırdığı gerekçesiyle Duman isimli sokak köpeğini sopayla döven Hasan Kılıç (58) hakkında, 'Evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

? TAVUKLARINA saldırdığı gerekçesiyle Duman isimli sokak köpeğini sopayla döven Hasan Kılıç (58) hakkında, 'Evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcı davaya ilişkin görüşünü açıkladıktan sonra, müşteki avukatı gözyaşları içinde teşekkür etti.

Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Kılıç, Duman'ı sahiplenen Belma Uzun'un avukatı Selda Bulut katıldı.

Müşteki Avukat Selda Bulut, dava konusu olayın masum bir canlının ölümüyle sonuçlandığını belirterek Sanık tedavi masraflarını bile karşılamadı. Gerekli cezayı alsınlar ve köpeklerin de canlı olduğunu anlasınlar dedi.

Duruşmada davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan savcı, sanık Hasan Kılıç'ın 5199 Sayılı Kanunun 28. maddesine yeni eklenen ve 12. maddesinde yer alan 'Evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

GÖZYAŞLARIYLA TEŞEKKÜR ETTİ

Savcının davayla ilgili görüşünü açıklaması sonrası müşteki Avukatı Bulut, gözyaşlarıyla teşekkür etti. Sanık avukatına savunma hazırlayabilmesi için süre verilerek duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ataşehir'de 10 Ağustos 2021 tarihinde bir sokak köpeğinin kafasında kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı ihbarı yapıldığı, sanık Hasan Kılıç'ın köpeğin 7 adet tavuğunu öldürdüğünü, 1 tavuğu da ağzında gördüğünü, müdahale etmek istediği sırada saldırmaya çalıştığı, bu nedenle sopayla vurduğunu söylediği aktarıldı.

İddianamede sanık Hasan Kılıç'ın 5199 Sayılı Kanun'un 28. maddesine yeni eklenen ve 12. maddesinde yer alan 'Evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İSTANBUL ? SAVCI, DUMAN İSİMLİ KÖPEĞİ DÖVEN SANIĞA 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ
İSTANBUL ? SAVCI, DUMAN İSİMLİ KÖPEĞİ DÖVEN SANIĞA 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ
İSTANBUL ? SAVCI, DUMAN İSİMLİ KÖPEĞİ DÖVEN SANIĞA 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? SAVCI, DUMAN İSİMLİ KÖPEĞİ DÖVEN SANIĞA 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL ? SAVCI, DUMAN İSİMLİ KÖPEĞİ DÖVEN SANIĞA 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ - Son Dakika
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