Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren: Doğrudan yayın yasağı konulabileceğine ilişkin yasal bir düzenleme yoktur

Hukuk

Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, kaleme aldığı Yayın Yasağının Yasal Dayanağı ve Yaptırımı konulu makalesinde mevzuatta ve uygulamada hakim kararıyla yayın yasağının hangi hallerde verilebileceğine dikkat çekerek doğrudan yayın yasağı konulabileceğine ilişkin yasal bir düzenleme olmadığına değindi. Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, konuya açıklık getirerek "Anayasamızın basın hürriyetine dair 28. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan "Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hakim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz" hükmü uyarınca kural olarak olayların haberleştirilmesinde yayım yasağı konulamayacağı prensibi benimsenmiştir. Buna göre temel kural, ifade (basın) özgürlüğü çerçevesinde yayın yapmak, olayları haberleştirmek serbesttir. Çok istisnai hallerde ise yasal şartlar oluştuğunda hakim tarafından yayın yasağı kararının verilmesi mümkündür." ifadelerini kullandı.





"HAKİM TARAFINDAN VERİLECEK KARARLAR SAKLI KALMAKTADIR"

Temel prensibin haricinde olabilecek istisnai hususu açıklayan Asım Ekren: "Anayasa'daki "yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hakim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere" ibaresi içindedir. Yine Basın Kanunu'nun basın özgürlüğüne dair 3. Maddesinin 1. Fıkrasında basın yayının prensip olarak serbestliği, yani özgürlüğü vurgulanmıştır. Buna göre basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir. Bu ana kuralın yayında, yayın yasağı açısından istisnai ve dar yorumlanması gereken basının özgürlüğünü sınırlayan hüküm olarak, aynı maddenin 2. Fıkrasında "Basın özgürlüğünün kullanılması, ...yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir" düzenlemesidir. Radyo veya televizyon yayınları yönünden ise 6112 sayılı Kanun'un olağanüstü dönemlerde yayınları düzenleyen 7. Maddesinde yayın kaydının denetlenemeyeceği, durdurulamayacağı ancak "...ve yargı kararları saklı kalmak kaydıyla. ...geçici yayın yasağı getirebilir" şeklinde düzenleme mevcuttur. Ayrıca ülkemiz hukukunun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. Maddesinin 1. Fıkrasında ifade özgürlüğünün esas olduğu belirtilmiş ancak sınırlama olarak 2. Fıkrasında "…yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için …sınırlamalara veya yaptırımlara tabi tutulabilir." ibaresi yer almıştır." diye konuştu.





"BASIN YOLUYLA YAPILAN HABERLER DENETLENEMEZ"

Asım Ekren, yukarıda belirtilen Anayasa ve bu madde dayanağıyla çıkarılan yasa maddeleri ile sözleşme hükümleri birlikte dikkate alındığında maddeleri sıralayarak anlattı:

1) Kural olarak, yayın şerbetliği ilkesi geçerli olup olaylara ilişkin basın yayın yoluyla yapılan haberler denetlenemez, yasaklanamaz.

2) Anayasa'nın "yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hakim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere" hükmü uyarınca;

a) Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla,

b) Kanunla belirtilecek sınırlar içinde,

c) Hakim tarafından verilen kararla olaylara ilişkin basın yayın yoluyla yapılan haberlere (yayınlara) yayın yasağı getirilebilir.

3) Anayasa'nın yukarıdaki hükmüne uygun olarak basılı eserler ile internet haber siteleri yönünden 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. Maddesi'ndeki "Basın özgürlüğü, ...yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir" düzenlemesi getirilmiştir.

4) Yine Anayasa'nın aynı hükmüne uygun olarak radyo-televizyon yayınları yönünden 6112 sayılı Kanun'un 7. Maddesindeki "... yargı kararları saklı kalmak kaydıyla durdurulamaz." düzenlemesi getirilmiştir.

6) Sözleşmenin 10. Maddesinin 2. Fıkrasındaki sınırlama nedenleri arasındaki yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için sınırlamalara veya yaptırımlara tabi tutulabilir. Yine İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. Maddesinde görüş ve anlatım özgürlüğü, 12. Maddesinde ise kişilik hakkının saldırısına kanunla korunması gerektiği düzenlenmiştir.[3]

Buna göre olaylara ilişkin olarak, ancak istisnai ve dar bir şekilde ve yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesinin sağlanmasına yönelik yayın-haber yapma yasağı kararı verilebilir. Buna yasal dayanak, Anayasa'nın 28, 5187 sayılı Kanun'un 3, 6112 sayılı Kanun'un 7, Sözleşme'nin 10 ve Evrensel Bildirge'nin 12 ve 19. Maddeleridir. Mevzuat ve yüksek yargı kararları itibariyle ifade özgürlüğünün sınırlama sebepleri şunlardır:

- Ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün korunması,

- Kamu düzeninin-güvenliğinin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi,

- Sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması,

- Gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması olarak sayılmıştır.

"MEŞHUR KİŞİLER HAKKINDA TOPLUMUN BİLGİ ALMA HAKKI VARDIR"

Hakimin yukarıdaki yasal nedenler içinde yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesinin sağlanmasının temini bakımından ancak istisnai ve dar şekilde yorum yaparak ayın yasağı kararı verebileceğini belirten Cumhuriyet Savcısı: "İfade (basın) özgürlüğü istisnalara tabi olsa da bu istisnaların dar bir biçimde yorumlanması ve sınırlama nedeninin ikna edici bir biçimde ortaya konması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla somut bir yargı faaliyeti nedeniyle yayın yasağı verilebilmesi için yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesinin tehlikeye girmiş olması, başka bir deyişle böyle bir kararın verilmemesi halinde yargı makamının-kararının gücü, otorite ve tarafsızlığının risk altına girdiğinin ikna edici bir biçimde ortaya konması gerekir. Bir diğer önemli unsur da talebe konu edilen kişinin sıfatıdır. Normal (sade) vatandaşlar ile politikacı, kamuya mal olmuş, basın aracılığıyla ünlenmiş, "meşhur" diye tabir edilen sanatçı, sporcu, gazeteci, kamu görevlisi gibi kişileri birbirlerinden ayırarak değerlendirmek gerekir. Bu sıfattaki kişilerle ilgili olarak toplumun haber alma hakkı olduğu ve bunların daha fazla eleştiriye tahammül etmeleri ve bu açıdan basın özgürlüğünün daha geniş olması gerektiği kabul edilmiştir." açıklamalarında bulundu.

"CUMHURİYET SAVCISININ TALEPTE BULUNMASINI ENGELLEYEN BİR DURUM BULUNMUYOR"

Asım Ekren, görevli ve yetkili hakim veya mahkeme yönünden yasada açıklık olmamakla birlikte soruşturma veya davanın-yargısal işlemin yapıldığı yer sulh ceza hakimliği, görülen bir hukuk veya ceza davası varsa davaya bakanın mahkeme olduğunu belirterek talep etme hakkına sahip kişinin de bulunduğu yer hakimliğine müracaat edebileceğini ve yapılan soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısının talepte bulunmasını engelleyen bir durum olmadığını ekledi.

Belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde aykırı hareket etmenin adli yaptırımı eğer yapılan bir adli soruşturma varsa 5237 sayılı TCK'nın 285/2. Maddesinde "Soruşturma evresinde alınan ve soruşturmanın tarafı olan kişilere karşı gizli tutulması gereken kararların ve bunların gereği olarak yapılan işlemlerin gizliliğini ihlal eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." yer alan hükmüdür. Radyo-televizyonlar açısından ayrıca idari olarak RTÜK tarafından 6112 sayılı Kanun'un 32. Maddesi gereğince idari yaptırımlar uygulanabilir. Yine aynı yasanın 7. Maddesine göre, Basın Kanunu uyarınca getirilen yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması halinde RTÜK tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşun programlarının yayını bir gün durdurulur. Bir yıl içinde; aykırılığın tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınlarının beş güne kadar, ikinci kez tekrar edilmesi halinde on beş güne kadar durdurulmasına, üçüncü kez tekrar edilmesi halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir.

"HAKİM KARARINA AYKIRI YAYIN YAPIYORSA BUNU İSPATLAMASI GEREKİR"

Cumhuriyet Savcısı Ekren, hakim kararına aykırı yayın yapılması halinde, yayın ilgilisine yaptırım uygulanabilmesi için karardan haberdar olunduğunun açıkça tespit veya bunun ispatlanmış olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, Kim Haklı? Polis, Jandarma, Zabıta mı Vatandaşlar mı? (Zor Kullanma Yetkisi) isimli makalesinde zaman zaman meydana gelen istenmeyen olaylar sonrasında kamuoyunca ve basın yayında tartışılan bir konuya parmak basarak genel isimlendirme ile kolluk görevlileri olarak da bilinen polis, jandarma, çarşı ve mahalle bekçisi, belediye zabıtası, infaz koruma memuru (gardiyan), orman muhafaza, sahil güvenlik, gümrük muhafaza ve özel güvenlik görevlilerinin kanunda yer alan zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşıp aşmadıkları, kimin haklı veya haksız olduğunu ele aldı.

"KOLLUK GÜÇLERİ GEREKTİĞİNDE SİLAH KULLANABİLMEKTEDİR"

Cumhuriyet Savcısı Ekren, haklı veya haksız olmadığını meselinin hissiyatla ya da bakış açısına göre yorumlanarak doğru bir şekilde tahlil edilemeyeceğini konunun, daha çok ilgili mevzuatında yer alan bir düzenlemenin hal ve şartlara göre gerçekleşen bir olaya uyarlanması meselesinden ibaret olduğunu aktardı. "Yasalarda, ilgili kolluk güçlerinin çıkan vaziyete göre gerektiğinde zor kullanabilecekleri, hatta silah kullanabilecekleri açıkça düzenlenmiştir." diyen Ekren, bu yetkinin kullanılması görev olup kamunun selameti açısından yararlı olduğunu, bu yetkinin-görevin bir takım sınır ve ölçülerinin, bireyin güvenlik ve vücut bütünlüğü ile saygınlığının da olduğunu söylemek mümkündür." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN SAĞLIĞININ VE AHLAKININ KORUNMASI İÇİN KOLLUK GÖREVLİLERİNE İHTİYAÇ VARDIR"

Yasalarda sıklıkla geçtiği şekilde milli güvenliğin, kamu düzeninin, toplum sağlığının ve ahlâkının korunması, suçların önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması gibi hususlar son derece önem arz eder. Bunun gerçekleşmesinin en önemli araçlardan birisi de gerektiğinde zor kullanma yetkisine sahip ve kolluk görevlileri diye isimlendiren (silahlı) kamu görevlilerinin gücüne ihtiyaç vardır. Bunun yanında toplumu oluşturan bireylerin kişisel güvenlik, vücut bütünlüğü, şöhret ve hakları da çok önemlidir. Bunun gerçekleşebilmesinin en önemli araçlardan birisi de vatandaşın zor kullanma gücüne karşı güvende olmasının sağlanmasıdır. Bu iki araç yeri geldiğinde birbirini tamamlasa da bazen de karşı karşıya kalınan ve birbiriyle adeta çatışan iki durumla karşılaşabiliyoruz. Esasında bu iki durumdan her biri işin "olmazsa olmazı" niteliğindedir. Başka bir deyişle, bir elmanın yarısı gibi birbirlerini tamamlayan yöne sahiptirler. Biri olmadan diğerinin varlığının işlerlik kazanması zordur. İşte adeta vazgeçilmez bu iki durumun sınırlarını çizen ilgili mevzuatı, işin fiili uygulaması olarak Yargıtay ve istinaf kararları ışığında ve örnek olaylarla birlikte ele alarak konunun anlaşılmasına karınca kararınca katkı vermeye çalışacağım" diyerek şu örneklemede bulundu:

"Konunun daha iyi pekişebilmesi adına bir örnekle izah etmeye çalışalım: Polis ekibi, hakkında çevreyi genel olarak yüksek sesle küfürler çevreyi ederek rahatsız ettiği ihbar edilen, alkollü (A) isimli vatandaşı bir alış veriş merkezi önünde eylemlerine devam ettiği sırada görür. Sözlü ikaza rağmen (A) hareketlerine devam eder. Ekip otosuna binmemekte ısrar edip kaçarken üç kişilik ekip içindeki polis memuru (E) onu yakalar. Direnmesi devam edince yere yatırıp kelepçe takmaya çalışırken (A) yumruk atacağı sırada ona biber gazı sıkar. Bunun etkisiyle sendelenen (A) yere düşüp başını beton kaldırıma çarparak yaralanır. Onu yerden kaldırmaya çalışan polise küfür ederek tekme atar. Bu nedenle polisin parmağı kırılır. Bir polis (A)'nın üzerine atlarken bir başka polis de onu engellemek için yumruk atar. Yerde hareketsiz kalınca kelepçe takılır. Bu sırada sinirlenen polis (S) yerde hareketsiz iken onu tekmeler. Polisler birlikte, bağırmaması için ağzını kapatarak ve kollarından tutarak, kısmen yerde sürükleyerek, ekip otosuna bindirirler. (A) Aracın iç kısımdaki kapı açma mandalına ayağı ile vurarak kırar. Karakolda (nezarethanede) elleri kelepçeli ve oturuyor iken polis (E) neden dışarıda artistlik yaptığını söyleyerek onu yumruklar. (A) nın burnu kırılır.

Belirtilen ve sıklıkla benzerleri ile karşılaşılabilen olayda;

Suçlar: Vatandaş (A) yönünden görevli polislere görevi yaptırmamak için direnmek, kurul halinde çalışan kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret ve kamu malına zarar vermekten TCK'nın 265/1, 86/1,3-c, 87/3, 125/1,3-a,4, 152/1-a. maddeleri uyarınca cezai işlem yapılır. Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde davranışlarda bulunmaktan ayrıca da 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 35. maddesi gereğince idari yaptırım uygulanır.

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşan eylem: Vatandaşın kelepçeli ve yerde olduğu halde polis memuru tarafından tekmelenmesi TCK'nın 256. maddesinin yollamasıyla zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle kasten yaralama kapsamında kaldığından TCK'nın 86/2,3-d. maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektirir. Çünkü artık direnme gücü kırılan kişiye görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanılması söz konusudur.

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınır içinde kalan eylemler: Vatandaş (A)'nın kelepçeli ve yerde hareketsiz iken atılan tekme dışında karakola getirilinceye kadar gerçekleştirilen zor kullanmalar (yakalanması, yere yatırılması, biber gazı sıkılması, üstüne atlanması, başının beton kaldırıma çarpması, kelepçe takılması, yumruk ve tekme atılması, ağzının kapatılması, sürüklenerek zorla araca bindirilmesi) hal ve şartlara göre vatandaşın direncinin kırılması ile ölçülü olduğundan hukuka uygunluk kapsamında olup cezai sorumluluğu yoktur.

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırla ilgisi olmayan eylem: Karakolda elleri kelepçeli iken polis (E) tarafından yumruklanması ise 256. madde ile yani zor kullanma yetkisine ilişkin sınırla ilgisi olmaksızın doğrudan kasten yaralama kapsamında kaldığından TCK'nın 86/1,3-d, 87/3. maddeleri gereğince cezai sorumluluğu gerektirir. Eğer polis (E)'nin yumruklamadan bir süre önce veya sonra hafif de olsa benzer bir iki hareketi daha (örneğin hakaret etme, sonrasından gelip saçından çekme, itme gibi eylemleri) olsaydı sistematik ve belli bir süreç içerisinde süreklilik arz eder bir şekilde gerçekleştirdiği gerekçesiyle işkence kapsamında değerlendirmek bile mümkün olabilirdi."

"KELEPÇELİ KİŞİYE ZOR KULLANMAK YASAYA AYKIRIDIR"

Ekren, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu örnekte görülen yanlışlıklar-aykırılıklar şunlardır: Kişinin direnci kırılıncaya kadar gittikçe artan oranda kuvvet kullanılması yasal olarak meşru veya yasaya uygun iken direnci kırıldıktan sonra sınır aşılarak kasten zor kullanılması kasten yaralama kapsamına girer. Dolayısıyla kelepçeli ve yerde yatan kişinin direnci olmadığı için zor kullanılması yanlış olup yasaya aykırı eylemdir. Karakolda iken yapılan hareketler ise zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılmasıyla ilgisi olmayan ve suç olan yanlışlık veya aykırılıktır. "