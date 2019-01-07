Savcı, Erdem'in "Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etmek" ve "Gizliliğin İhlali"...
37 dakika önce
Savcı, Erdem'in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsini istedi.
Savcı, Erdem'in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsini istedi.
İSTANBUL - FETÖ'ün 17-25 Aralık
sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP
eski Milletvekili Eren Erdem
'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
Savcı Erdem'in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsini istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:27 Kaynak: İHA
Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi
Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi
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