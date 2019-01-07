Son Dakika Haberleri: Savcı, Erdem'in "Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etmek" ve "Gizliliğin İhlali"...

Savcı, Erdem'in "Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etmek" ve "Gizliliğin İhlali"...

37 dakika önce

Savcı, Erdem'in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsini istedi.

Savcı, Erdem'in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsini istedi.

İSTANBUL - FETÖ'ün 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
Savcı Erdem'in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

Aralık, Eren Erdem, 3. Sayfa
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