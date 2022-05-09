SAVCI ERDOĞDU, SON YOLCULUĞUNU UĞURLANDI - Son Dakika
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SAVCI ERDOĞDU, SON YOLCULUĞUNU UĞURLANDI

09.05.2022 15:01

TRAFİK kazasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede 22 gündür tedavi gören Antalya'nın Gündoğmuş ilçe Cumhuriyet Savcısı Faruk Erdoğdu (27) dün hayatını kaybetti.

TRAFİK kazasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede 22 gündür tedavi gören Antalya'nın Gündoğmuş ilçe Cumhuriyet Savcısı Faruk Erdoğdu (27) dün hayatını kaybetti. Erdoğdu'nun cenazesi memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Gündoğmuş Cumhuriyet Savcısı Faruk Erdoğdu, 16 Nisan'da Sarıoğlan- Bozkır yolunun 15'inci kilometresinde otomobili ile virajı alamayarak ağaca çarptı. Ağır yaralanan Erdoğdu, tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'ne dün hayatını kaybetti. Memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirilen Savcı Erdoğdu'nun cenaze törenine Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, Mut Cumhuriyet Başsavcısı Soner Asil, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Faruk Erdoğdu'nun cenazesi Lala Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Seydi Salih Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

SAVCI ERDOĞDU, SON YOLCULUĞUNU UĞURLANDI
SAVCI ERDOĞDU, SON YOLCULUĞUNU UĞURLANDI
SAVCI ERDOĞDU, SON YOLCULUĞUNU UĞURLANDI
SAVCI ERDOĞDU, SON YOLCULUĞUNU UĞURLANDI
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Kaynak: DHA

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