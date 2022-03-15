Savcı, eşini öldüren Alime için 'haksız tahrik' indirimi istedi - Son Dakika
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Savcı, eşini öldüren Alime için 'haksız tahrik' indirimi istedi

15.03.2022 17:51
Savcı, eşini öldüren Alime için 'haksız tahrik' indirimi istedi

MERSİN'de, muz serasında kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Ali Toprak'ı (44) başına tarım aletiyle vurup öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Alime Toprak (32) için savcı mütalasında, 'eşi kasten öldürme' suçundan cezalandırılıp, 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti.

MERSİN'de, muz serasında kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Ali Toprak'ı (44) başına tarım aletiyle vurup öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Alime Toprak (32) için savcı mütalasında, 'eşi kasten öldürme' suçundan cezalandırılıp, 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti.

Anamur ilçesinde geçen yıl 31 Ağustos'ta, Alime Toprak, çalıştıkları muz serasında eşi Ali Toprak'ı, başına tarım aletiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından bir televizyon programına çıkan Toprak, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Cumhuriyet savcısının gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından Anamur Adliyesi'ne sevk edilen Toprak, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti" dedi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderilen Toprak hakkında 'eşi kasten öldürme suçundan' iddianame hazırlandı. Davanın 4'üncü duruşması, Silifke Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Alime Toprak ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme savcısı mütalaa verdi. Savcı mütalaasında Toprak'ın 'eşi kasten öldürme suçundan' cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Toprak hakkında, 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti. Mahkeme, Alime Toprak'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, karar için duruşmayı erteledi.

Savcı, eşini öldüren Alime için 'haksız tahrik' indirimi istedi
Savcı, eşini öldüren Alime için 'haksız tahrik' indirimi istedi
Savcı, eşini öldüren Alime için 'haksız tahrik' indirimi istedi
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Ali Toprak, Mahkeme, Tarım, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Savcı, eşini öldüren Alime için 'haksız tahrik' indirimi istedi - Son Dakika


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