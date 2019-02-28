Son Dakika Haberleri: Savcı, Halı Saha Tartışmasında 14 Öğretmeni Gözaltına Aldırdı İddiası (3)

Savcı, Halı Saha Tartışmasında 14 Öğretmeni Gözaltına Aldırdı İddiası (3)

1 saat önce

HALI SAHA İŞLETMECİSİ YAŞANANLARI ANLATTIDiyarbakır'ın Çermik ilçesinde, futbol oynanan sahada rezervasyon saati nedeniyle yaşanan tartışmada 14 öğretmenin Cumhuriyet Savcısı tarafından gözaltına aldırıldığı halı sahanın işletmecisi Ahmet Karaalp, yaşananları anlattı.

Savcı, Halı Saha Tartışmasında 14 Öğretmeni Gözaltına Aldırdı İddiası (3), System.String[]
HALI SAHA İŞLETMECİSİ YAŞANANLARI ANLATTI

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, futbol oynanan sahada rezervasyon saati nedeniyle yaşanan tartışmada 14 öğretmenin Cumhuriyet Savcısı tarafından gözaltına aldırıldığı halı sahanın işletmecisi Ahmet Karaalp, yaşananları anlattı.

Dün gece 22.00 ile 23.00 saatleri arasında rezervasyon yaptıkları Cumhuriyet savcısının da içerisinde bulunduğu gruptakilerin, aralarındaki bir kişinin saati arkadaşlarına yanlış söylemesiyle 1 saat erken geldiklerini anlatan Karaalp, bu sırada maça başlayan öğretmenlerin, diğer grubun 'Biz oynayalım' istediğini kabul etmediklerini ve sonrasında gelen polislerce gözaltına alındığını söyledi. Karaalp, şunları anlattı:

"Biz maç müracaatlarını aldıktan sonra maçı alan kişiye maç saati ile ilgili mesaj atarız. Online olarak bu mesaj onlara gider. Savcı beyin bulunduğu takımın maç müracaatını ilçeden bir esnaf satın aldı. Savcının takımının maç saati 22.00- 23.00'tü. Bunu da mesajla yolladık. Öğretmenlerin maç saati ise 21.00- 22.00 idi. Ancak maçı alan esnaf arkadaş, savcı ve diğer arkadaşlarına maç saati konusunda yanlış bilgi vermesi üzerine onlar da aynı saatte buraya geldi. Savcı ve diğer arkadaşlar geldiği sırada öğretmen arkadaşlar sahada maça başlamıştı. Savcının yanında bulunan birkaç kişi öğretmenlere ricada bulundu ancak onlar maça başladıkları için kabul etmediler. Yaklaşık 20 dakika sonra polisler sahaya gelerek maç oynayan öğretmenlere GBT sorgusu yaptı. Bazı öğretmenlerin üzerlerinde kimlikleri olmayınca, onları emniyete götürdü. Bu olay tamamıyla saatlerin yanlış anlaşılmasından ve iletilmesinden kaynaklı. İşletmeci olarak ben çok üzgünüm, keşke yaşanmasaydı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:53 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı Savcının Halı Sahada Gözaltına Aldırdığı Öğretmen Konuştu: Sırf Kendisi Oynamak İçin Bizi Sahadan Çıkarttı

Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:22:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savcı, Halı Saha Tartışmasında 14 Öğretmeni Gözaltına Aldırdı İddiası (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]