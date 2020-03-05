Savcı, Hilmi Özkök'ün yakın koruması hakkında mütalaa verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savcı, Hilmi Özkök'ün yakın koruması hakkında mütalaa verdi - Son Dakika

Savcı, Hilmi Özkök'ün yakın koruması hakkında mütalaa verdi

6 saat önce

ESKİ Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yakın koruması astsubay Nihat Ö.'nün 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan yargılandığı davada duruşma savcısı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ceza verilmesini istedi.

Savcı, Hilmi Özkök'ün yakın koruması hakkında mütalaa verdi, System.String[]
ESKİ Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yakın koruması astsubay Nihat Ö.'nün 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan yargılandığı davada duruşma savcısı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ceza verilmesini istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl 18 Haziran günü, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem imamlar' tarafından ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen 65 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 30 ilde operasyon yapıldı.  Operasyonda muvazzaf bir albay, bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay ile 4 uzman çavuş ve TSK'dan ilişiği kesilen 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını yapan astsubay Nihat Ö.'ün de bulunduğu ortaya çıktı.

Sevk edildiği adliyede tutuklanan Nihat Ö. hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dava açıldı. Davanın görülmesine başlamadan, avukatının itirazı üzerine tahliye edilen Nihat Ö.'nün yargılanmasına İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, tutuksuz sanık Nihat Ö. ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, sanık hakkında ardışık aramalar ya da mahrem imamlara yönelik herhangi bir tespit, tanık beyanı ve teşhis tutanağı bulunup bulunmadığı yönünde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye cevap verildiğini, sanığın ankesörlü telefondan arandığına ilişkin HTS kayıtlarının dosyaya eklendiği bildirdi.

Daha sonra mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunma için süre vererek, duruşmayı erteledi.


- İzmir
Hilmi Özkök, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doktorla tartışan hastaya ibretlik ceza
Arkadaşının tutturduğu Sayısal Loto kuponunu çalan kadın ve patronunun yargılanmasına başlandı Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 23:59:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Savcı, Hilmi Özkök'ün yakın koruması hakkında mütalaa verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]