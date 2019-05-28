Son Dakika Haberleri: Savcı İsmail Can Akay'a veda yemeği
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Savcı İsmail Can Akay'a veda yemeği

2 saat önce

Kulp Cumhuriyet Savcısı İsmail Can Akay'a veda yemeği düzenlendi.

Savcı İsmail Can Akay'a veda yemeği, System.String[]
Kulp Cumhuriyet Savcısı İsmail Can Akay'a veda yemeği düzenlendi.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesi ile tayin olan İsmail Can Akay için Kulp Adliyesi çalışanları tarafından veda yemeği verildi.
Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu yemekte yaptığı konuşmada, Akay'a çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, "Görev süresince göstermiş olduğu nezaket ve özveri dolayısıyla kendisine şükranlarımı arz ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:16 Kaynak: AA
Cumhuriyet Savcısı, Kulp, İsmail Can, Güncel
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