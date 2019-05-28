Savcı İsmail Can Akay'a veda yemeği
2 saat önce
Kulp Cumhuriyet Savcısı İsmail Can Akay'a veda yemeği düzenlendi.
Kulp Cumhuriyet Savcısı İsmail Can
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:16 Kaynak: AA
Akay'a veda yemeği düzenlendi.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesi ile tayin olan İsmail Can Akay için Kulp Adliyesi çalışanları tarafından veda yemeği verildi.
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Dülgeroğlu yemekte yaptığı konuşmada, Akay'a çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, "Görev süresince göstermiş olduğu nezaket ve özveri dolayısıyla kendisine şükranlarımı arz ediyorum." dedi.
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