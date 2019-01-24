Son Dakika Haberleri: Savcı, İsmail Çolak İçin Etkin Pişmanlıktan Cezasında İndirim İstedi

Savcı, İsmail Çolak İçin Etkin Pişmanlıktan Cezasında İndirim İstedi

1 saat önce

DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında dava açılan ve Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak hakkında verilen savcı mütalaasında, etkin pişmanlık hükümlerinde cezasında indirim istendiği, tutukluluk...

Savcı, İsmail Çolak İçin Etkin Pişmanlıktan Cezasında İndirim İstedi, System.String[]
DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında dava açılan ve Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak hakkında verilen savcı mütalaasında, etkin pişmanlık hükümlerinde cezasında indirim istendiği, tutukluluk halinin devam ettiğini açıklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen günlerde teslim olarak tutuklanan İsmail Çolak hakkında açıklamada bulundu. Savcılık, mahkemede yargılanan İsmail Çolak hakkında beraat istendiği yönündeki haberler üzerine şu açıklamada bulundu:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında dava açılan ve yakalama kararı bulunan firari sanık İsmail Çolak, 10 Ocak 2019 tarihinde yurt dışından teslim olmak amacıyla İstanbul Atatürk Hava Limanı'na gelip emniyet güçlerine teslim olmuş, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Düzce Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. 22 Ocak 2019 tarihinde Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sunulan esas hakkındaki mütalaada sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılması, FETÖ silahlı terör örgütünün yurt içi ve dışı yapılanmasıyla ilgili vermiş olduğu beyanları dikkate alınarak TCK'nın 221/4 maddesindeki etkin pişmanlık hükümleri uyarınca sanık hakkında verilecek cezadan indirim yapılması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edilmiştir. Düzce 2.  Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 7 Mart 2019 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir." - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:00 Kaynak: DHA

Düzce, Güncel
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