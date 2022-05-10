Savcı, "Kadir gecesi özel" paylaşımı yapan Pegasus çalışanının tutuklanmasını istedi, mahkeme reddetti - Son Dakika

Kadir gecesi, kişisel sosyal medya hesabından, "Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin" notuyla içki masası fotoğrafı paylaşan O.T. işinden oldu. Anadolu başsavcılığı da O.T. hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

"ÇOK SAYIDA TEHDİT İÇERİKLİ MESAJ ALDIM"

Hakkında soruşturma başlatılan O.T. dün güvenlik şubeye giderek ifade verdi. İfadesinde şunları söyledi: "Sormuş olduğunuz Instagram hesabı bana aittir. Hesap şifresi bende bulunur ve tüm paylaşımlar benim tarafımdan yapılırdı. 27/04/2022 günü iş arkadaşımın doğum günü olması sebebiyle Maltepe'de alkollü bir mekanda arkadaşlarımla buluştuk. Arkadaşlarımın kimisi Pegasus çalışanı kimisi başka hava yolu bazısı da özel sektör çalışanı. Bahse konu fotoğrafı selfie olarak ben çektim ve Instagram isimli uygulamada 'Kadir gecesi özel ve Rabbim kabul etsin' notlarını ekleyerek paylaştım. Instagram hesabım kapalı bir hesaptı ve sadece arkadaşlarım görebilirdi. Mekandan ayrıldıktan sonra saat 04:00 sıralarında mekanda bulunan arkadaşlarımın ısrarla aramasıyla paylaşımın çeşitli mecralarda dolaştığını ve ifşa edildiğini öğrendim. Bana yönelik çok sayıda tehdit içerikli mesajın atılmış olduğunu da görünce hesabımı kapattım. Gün içerisinde işimle ilgili eğitimin vardı. Eğitim devam ederken Pegasus Etik Kurulu tarafından çağrıldım ve durumu onlara anlattım. Süresiz izne çıkarıldığım bana tebliğ edildi. İkametime geçtiğimde tekrar arandım ve istifa etmem istendi. Evden çıkamadığımı söylemem üzerine işten çıkarıldım."

"ALKOLÜN ETKİSİYLE BU NOTU PAYLAŞTIM"

O.T ifadesine şöyle devam etti: "Benim bu paylaşımı yapmamdaki amacım İslam dinini ve inananları rencide etmek, galeyana getirmek ve hakaret asla olamaz. Alkollü olmamın etkisiyle bu notu paylaştığımı düşünüyorum. Gece yarısı hikayeyi kaldırıp hesabımı kapattım. Böyle bir konuyla gündeme geldiğim için çok üzgün ve pişmanım. İşimi kaybettim. Halen korkmaktayım ve tanımadığım telefonlara cevap veremiyorum. Kapalı hesabımdan paylaşımı dışarı sızdıran arkadaşım kimse beni toplumun önüne attı."

SAVCININ "TUTUKLANSIN" TALEBİNE RET

Emniyet ifadesinin ardından savcılıkta da ifadesi alınan Pegasus çalışanı, ifadeye kendisi gitmiş olmasına rağmen savcı tarafından tutuklanması talebiyle İstanbul 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme, tutuklama tedbirini ölçülü bulmayarak talebi reddederken, adli kontrol kararı verdi.

O.T. dört ay boyunca haftanın üç günü karakola giderek imza verecek.