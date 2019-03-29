Son Dakika Haberleri: Savcı Kiraz, Şehit Edilişinin 4. Yılında Kabri Başında Anıldı

Savcı Kiraz, Şehit Edilişinin 4. Yılında Kabri Başında Anıldı

1 saat önce

- Savcı Kiraz'ın kabri başında Kuranı Kerim ve duaların okunması İSTANBUL - Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, kabri başında da anıldı.

- Savcı Kiraz'ın kabri başında Kuranı Kerim ve duaların okunması İSTANBUL - Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, kabri başında da anıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:20 Kaynak: AA

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