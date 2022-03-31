Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti, anne babasının acısı hiç dinmedi (2) - Son Dakika
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Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti, anne babasının acısı hiç dinmedi (2)

31.03.2022 10:58

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince 7 yıl önce rehin alındıktan sonra şehit edilen 46 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasının acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince 7 yıl önce rehin alındıktan sonra şehit edilen 46 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasının acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alındıktan sonra şehit edilmesinin üzerinden 7 yıl geçti.

AA muhabiri, oğlunu rehin alındıktan sonra kaybetme acısını yaşamasına rağmen metanetli duruşundan hiç vazgeçmeyen, Türkiye'de yediden yetmişe herkesin takdirini kazanan Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ile görüştü.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti, anne babasının acısı hiç dinmedi (2)
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti, anne babasının acısı hiç dinmedi (2)
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti, anne babasının acısı hiç dinmedi (2)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti, anne babasının acısı hiç dinmedi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti, anne babasının acısı hiç dinmedi (2) - Son Dakika
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