Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti, anne babasının acısı hiç dinmedi (2) - Son Dakika

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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince 7 yıl önce rehin alındıktan sonra şehit edilen 46 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasının acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alındıktan sonra şehit edilmesinin üzerinden 7 yıl geçti.

AA muhabiri, oğlunu rehin alındıktan sonra kaybetme acısını yaşamasına rağmen metanetli duruşundan hiç vazgeçmeyen, Türkiye'de yediden yetmişe herkesin takdirini kazanan Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ile görüştü.