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SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN ŞEHİT EDİLMESİ DAVASI 11 TEMMUZ'A ERTELENDİ

19 dakika önce

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHAİstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin...

SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN ŞEHİT EDİLMESİ DAVASI 11 TEMMUZ'A ERTELENDİ, System.String[]

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı dava, sanıklardan Mustafa Koçak'ın son savunmasını yapması için 11 Temmuz'a ertelendi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı. 
Duruşmada, savcı önceki celse mütalaasını tekrar etti. Daha sonra esas hakkındaki savunmalara geçildi. Sanıklar savunmalarında, suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini talep etti. 

DURUŞMA 11 TEMMUZ'A ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Mustafa Koçak ve avukatına savunma yapmaları için son kez süre vererek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi. 


 


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:42 Kaynak: DHA
Mehmet Selim Kiraz, Güncel
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