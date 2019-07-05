Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davası 11 Temmuz'a ertelendi

DURUŞMA 11 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Mustafa Koçak ve avukatına savunma yapmaları için son kez süre vererek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.





- İstanbul