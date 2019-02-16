Savcı Mueller, Beyaz Saray'da Üst Düzey Yetkililerin İfadesini Aldı

ABD 'de 2016 yılında gerçekleşen Başkanlık Seçimleri'ne Rusya'nın olası müdahalesini inceleyen özel yetkili savcı Robert Mueller, Beyaz Saray'da üst düzey yetkililerin ifadesine başvurdu.

ABD 'de 2016 yılında gerçekleşen Başkanlık Seçimleri'ne Rusya'nın olası müdahalesini inceleyen özel yetkili savcı Robert Mueller, Beyaz Saray'da üst düzey yetkililerin ifadesine başvurdu.



ABD'de Donald Trump'ın sandıktan zaferle çıktığı 2016 Başkanlık Seçimleri'ne Rusya'nın olası müdahalesini inceleyen özel yetkili savcı Robert Mueller, konuya ilişkin olarak ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da üst düzey yetkililerin ifadesine başvurdu. Savcı Robert Mueller'in, Beyaz Saray'da ifadesine başvurduğu isimler arasında Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders'de olduğu ifade edildi.



Rusya soruşturmasını yürüten Mueller'in, eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü ve



daha önce Trump'ın kabinesinde İç Güvenlik Bakanı olarak görev yapan John F. Kelly ile geldiği Beyaz Saray'da, eski Beyaz Saray iletişim müdürü Hope Hicks, eski basın sekreteri Sean Spicer da dahil olmak üzere diğer bazı üst düzey yetkililerin ifadelerine başvurduğu belirtildi.



Beyaz Saray'dan açıklama



Savcı Robert Mueller ile yapılan görüşme sonrasında bir açıklama yapan Beyaz Saray basın sekreteri Sarah Sanders,"Başkan Donald Trump benden, yönetimdeki herkes ile olduğu gibi, özel savcı ile tam işbirliği yapmamı istedi. Onlarla gönüllü olarak görüşmekten mutlu oldum" dedi.



Robert Mueller'in, Sarah Sanders ile yaptığı görüşmenin içeriği ile ilgili bir açıklama yapılmazken, Sanders'ının Rusya soruşturması ile başlayan süreçte Trump'ı savunmaya yönelik yaptığı açıklamalar nedeni ile ifadesine başvurulduğu belirtildi. - WASHINGTON

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