Son Dakika Haberleri: Savcı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a "Adli Kontrol" İstedi

Savcı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a "Adli Kontrol" İstedi

17 dakika önce

Katıldıkları bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ifadelerinin ardından "adli kontrol" hükümleri uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a


Katıldıkları bir televizyon kanalında  sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ifadelerinin ardından "adli kontrol" hükümleri  uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne polis eşliğinde gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade verdi. Savcı Bekir Kanyılmaz, "şüpheli" sıfatıyla ifadesini aldığı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesine karar verdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:32 Kaynak: DHA

İstanbul, Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Güncel
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