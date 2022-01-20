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Savcı, Norveç'te toplu katliam yapan Breivik'in hala tehlikeli olduğunu söyledi - Son Dakika

Savcı, Norveç'te toplu katliam yapan Breivik'in hala tehlikeli olduğunu söyledi

20.01.2022 14:57
Savcı, Norveç'te toplu katliam yapan Breivik'in hala tehlikeli olduğunu söyledi

Norveç'te savcı, 2011'de çoğu çocuk 77 kişiyi öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Anders Behring Breivik'in "hala çok tehlikeli bir adam" olduğunu söyledi.

Norveç'te savcı, 2011'de çoğu çocuk 77 kişiyi öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Anders Behring Breivik'in "hala çok tehlikeli bir adam" olduğunu söyledi.

The Washington Post'un haberine göre, savcı Hulda Karlsdottir, Breivik'in "mahkemede gerçek pişmanlık göstermediğini" ve oradaki davranışının bir "PR gösterisi"nin parçası olduğunu belirtti.

Sanığın "hala çok tehlikeli bir adam" olduğunu vurgulayan Karlsdottir, Norveç yasalarının izin verdiği şekilde 10 yıl daha hapis yattıktan sonra serbest bırakılmak için zayıf bir aday olduğunu dile getirdi. Karlsdottir, "Savcılığın net görüşüne göre, Breivik'in şartlı tahliye talebi kabul edilmemelidir." dedi.

3 yargıçtan oluşan Telemark Bölge Mahkemesinin bu ay, Breivik'in şartlı tahliye talebini karara bağlaması bekleniyor.

Norveç'in azami hapis cezası 21 yıl olmasına rağmen Breivik'in, "yetkililerin suçluları toplum için bir tehdit olarak kabul edildikleri sürece hapiste tutmalarına" izin veren hüküm uyarınca daha uzun süre hapiste kalması söz konusu.

Psikiyatr da toplum için tehlikeli olduğu görüşünü paylaşmıştı

Breivik'in şartlı tahliye talebiyle çıkarıldığı mahkemede, bilirkişi olarak yer alan psikiyatr Randi Rosenqvist, dün sanığın halen toplum için tehlikeli olduğu görüşünü paylaşmıştı.

Çoğu çocuk 77 kişinin katili, Nazi selamı vererek ve ulusal sosyalizm üzerine nutuk çektiği 18 Ocak'taki mahkemede verdiği ifadede, kendini şiddetten uzaklaştırdığını ve 10 yıl asgari cezasını çektikten sonra serbest kalmak istediğini söylemişti.

Duruşmanın 3 gün sürmesi beklenirken, kararın açıklanmasının birkaç hafta alacağı belirtiliyor.

Olay

Anders Behring Breivik'in Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda, 8 kişi hayatını kaybetmişti. Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Ütoya Adası'ndaki yaz kampında ateş açarak 69 kişiyi katletmişti.

Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edilmişti.

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Anders Behring Breivik, The Washington Post, Norveç, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savcı, Norveç'te toplu katliam yapan Breivik'in hala tehlikeli olduğunu söyledi - Son Dakika


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