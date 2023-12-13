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Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı

Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafları olay olan avukat Buket Tekışık hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
13.12.2023 - 22:36,  Güncelleme: 22:40
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Bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada tepki çeken avukat Buket Tekışık hakkında soruşturma başlatıldı.

Binlerce takipçisi olan İstanbul Barosu'na bağlı Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın, Çağlayan Adliyesi'nde görevli bir savcının odasında çektirdiği pozları sosyal medyada paylaşması tartışma yarattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fotoğrafa düştüğü "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notu dikkat çeken Avukat Buket Nurşah Tekışık ve fotoğrafın çekildiği odanın sahibi hakkında Gerçek Gündem'in haberine göre soruşturma başlatıldı.

Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı

AVUKAT TEKIŞIK TEPKİLER SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yorumların ardından hesabını kapatan Tekışık, "Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR HAKİM VE SAVCIYLA BAĞLANTIM YOK"

Patronlar Dünyası'na konuşan avukat Tekışık sözlerine şöyle devam etti; "Ben tek başına çalışan ve İstanbul'da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. İsteyen google'da aratsın. O fotoğrafla bir mesajla alakası yok.

Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı

"ADLİYEDE ÇEKTİRDİĞİM FOTOĞRAFLARI DA PAYLAŞTILAR"

Benim iki fotoğrafım hatta savcının odasında değil adliyede çektirdiğim fotoğraflarım kullanıldı. Ben sosyal medyayı aktif olarak herkes gibi kullanıyorum. Paylaştığımda ne bir hakim ismi ne bir savcı ismi var. Ne de benim hakim ya da savcılarla bağlantım var. Beni takibe alabilirler iletişim tespiti yapabilirler. Benim adliyede çektirdiğim şahsi fotoğraflarım bile paylaşıldı. Eğer bu gündem oluyorsa ben buna çok üzülürüm.

"FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN SAVCI ODASINDA DEĞİLDİ"

Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin. Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu kime ait bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek algı yaratılmak isteniyor. İsteyen benim hesaplarımı bakiyelerimi inceleyebilir. Borçtan başka bir şey bulamazlar. Bu gibi şeyler benim hevesimi isteğimi kırıyor. Herkes gibi sosyal medyayı kullanıyorum ama çok farklı algı yaratıldı. Bu fotoğrafı çektirirken de paylaşırken de böyle bir düşüncem olmadı. Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. Sadece bu kadar."

Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
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Çağlayan Adliyesi, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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