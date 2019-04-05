Savcı Peşine Düştü
1 saat önce
Bu kez de savcı Grindel'in peşine düştü.
Bu kez de savcı Grindel'in peşine düştü. Ukraynalı iş adamından pahalı bir saat hediye kabul eden Grindel'in saati Almanya
'ya sokarken, gümrükte beyan edip etmediği ve saatin gümrük vergisini ödeyip ödemediği şimdi mercek altına alındı.
Savcı başlattığı incelemeyle Grindel'in saati ülkeye kaçak yollarla sokup sokmadığını soruşturuyor. Ukraynalı işadamı Grindel'e doğum gününde yaklaşık 6 bin euro değerinde bir saat hediye etmişti. Hediye Grindel'e Genf kentinde verilmişti. Grindel de 6 bin euro değerindeki saati alıp Almanya'ya getirmişti.
Yasal olarak Grindel'in saati gümrükte beyan etmesi gerekiyor. Alman gümrük yasalarına göre 430 eurodan değerli malların gümrüğe beyanı zorunlu. Yasalara aykırı davranan kişiler ya para cezasına çarptırılıyor ya da haklarında cezai soruşturma açılıyor. Cezadan kurtulmanın yolu ise kişinin kendisini ihbar etmesiyle mümkün olabiliyor. Ancak para cezasından kurtulmak çok zor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:59
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