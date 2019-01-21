Son Dakika Haberleri: Savcı, Polis Özel Harekat Başkanlığını Bombalayan Eski Pilot Uğur Uzunoğlu'nun, 45 Kez...

Savcı, Polis Özel Harekat Başkanlığını Bombalayan Eski Pilot Uğur Uzunoğlu'nun, 45 Kez...

1 saat önce

Savcı, Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot Uğur Uzunoğlu'nun, 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, Polis Özel Harekat Başkanlığını Bombalayan Eski Pilot Uğur Uzunoğlu'nun, 45 Kez..., System.String[]
Savcı, Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot Uğur Uzunoğlu'nun, 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:21 Kaynak: AA

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