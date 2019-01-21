Savcı, Polis Özel Harekat Başkanlığını Bombalayan Eski Pilot Uğur Uzunoğlu'nun, 45 Kez...
1 saat önce
Savcı, Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot Uğur Uzunoğlu'nun, 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Savcı, Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot Uğur Uzunoğlu'nun, 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:21 Kaynak: AA
Son Dakika! MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da Kredi Kartı Borçlarını Yapılandıracak
Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı