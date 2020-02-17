Son Dakika › Güncel › Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı (2) - Son Dakika
Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı (2)
6 saat önce
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa'da, telefonla arayıp kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak L.G.K.'nın (55), 3 kilo 600 gram altınını alan T.G., M.Ç. ve İ.H.G., Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:36 Kaynak: DHA
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa'da, telefonla arayıp kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak L.G.K.'nın (55), 3 kilo 600 gram altınını alan T.G., M.Ç. ve İ.H.G., Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika Organ ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon kamerada İsrail askerleri, Hamas'ın gönderdiği kadın fotoğraflarıyla tuzağa düştü Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu