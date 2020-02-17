Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı (2) - Son Dakika

Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı (2)

6 saat önce

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa'da, telefonla arayıp kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak L.G.K.'nın (55), 3 kilo 600 gram altınını alan T.G., M.Ç. ve İ.H.G., Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı (2), System.String[]

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'da, telefonla arayıp kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak L.G.K.'nın (55), 3 kilo 600 gram altınını alan T.G., M.Ç. ve İ.H.G., Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cumhuriyet Savcısı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:36 Kaynak: DHA
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