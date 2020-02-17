Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı (2) - Son Dakika

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'da, telefonla arayıp kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak L.G.K.'nın (55), 3 kilo 600 gram altınını alan T.G., M.Ç. ve İ.H.G., Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.