Savcı 'rıza var' diyerek, cinsel istismar sanığının tahliyesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Savcı 'rıza var' diyerek, cinsel istismar sanığının tahliyesini istedi

30.05.2022 12:04

ANKARA'da Covid-9 salgını tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıkan 'cinsel saldırı' hükümlüsü Özcan Çuhadar'ın (41), 15 ve 16 yaşındaki Suriyeli 2 erkek çocuğa, şoför olarak çalıştığı özel halk otobüsünde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada...

ANKARA'da Covid-9 salgını tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıkan 'cinsel saldırı' hükümlüsü Özcan Çuhadar'ın (41), 15 ve 16 yaşındaki Suriyeli 2 erkek çocuğa, şoför olarak çalıştığı özel halk otobüsünde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın, eylemlerini mağdurların rızası dışında zorla yaptığına dair delil bulunamadığını belirterek, 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasını isteyip, tahliyesini talep etti.

Suriyeli A.M. (15) ile M.Ş. (16), parkta oynarken gezdirme bahanesiyle kendilerini otobüse çağıran Özcan Çuhadar'ın cinsel istismarına uğradıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüphelinin, 'cinsel saldırı' suçundan hükümlü olduğu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle verilen izin kapsamında açık cezaevinden çıktığı ortaya çıktı. Özcan Çuhadar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince geçen yıl 11 Haziran'da tutuklandı.

50 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA Savcılık soruşturması kapsamında Özcan Çuhadar hakkında, 'kamu görevinin sağladığı nüfusu kötüye kullanmak suretiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından 50 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadelerine yer yerilen her 2 çocuk da parkta oyun oynadıkları sırada sanığın gezdirme bahanesiyle kendilerini otobüse çağırdığını, daha sonra otobüsü tenha bir yere çekerek kapılarını kilitlediğini söyledi. Mağdur çocuklar, otobüsten inmek istediklerinde sanığın eline aldığı yangın tüpü ile kendilerini tehdit ederek, cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Özcan Çuhadar ise tam tersine cinsel saldırı mağdurunun kendisi olduğunu iddia etti. 2 çocuğun ellerindeki şiş benzeri bir aletle otobüsü kaçırdıklarını, tenha bir yere çektirdikleri otobüste cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü.

SAVCIDAN TAHLİYE TALEBİ

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada her 2 çocuk da soruşturma aşamasındaki ifadelerini tekrarlayarak sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık ise asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosyada bulunan tüm deliller ışığında sanığın, isnat edilen cinsel eylemlerini mağdurların rızası dışında yani zorla yaptığına dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunamadığını belirtti. Savcı, olayda mağdurların rızasının kabulünün gerektiğini belirterek, sanığın 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca sanığın tahliyesini de talep etti. Müşteki avukatının süre talebini kabul eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

AVUKATTAN TEPKİ

Savcının mütalaasına tepki gösteren çocukların avukatı Sevtap Altın, "Savcı mütalaasında çocukların rızasının olduğunu ve isnat edilen suçun oluşmadığını söyledi. Savcı bu nedenle suçun vasfının oluşmadığını sanığın 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu olayda kesinlikle rıza olmadığı gibi TCK'nın ilgili maddesinde 'cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen davranışlarda rıza aranmaz' hükmü yer alıyor. Mahkemenin savcının görüşü doğrultusunda karar vermeyeceğini umuyoruz" dedi. (DHA)

Savcı 'rıza var' diyerek, cinsel istismar sanığının tahliyesini istedi
Savcı 'rıza var' diyerek, cinsel istismar sanığının tahliyesini istedi
Savcı 'rıza var' diyerek, cinsel istismar sanığının tahliyesini istedi
Savcı 'rıza var' diyerek, cinsel istismar sanığının tahliyesini istedi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
15 ve 16 yaşındaki erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklanmıştı! Savcı 'rıza var' deyip sanığın tahliyesini istedi 15 ve 16 yaşındaki erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklanmıştı! Savcı 'rıza var' deyip sanığın tahliyesini istedi Soyer: 'Herkes Çok Dertliydi, Korudukları Umutları Var, O Umuda Biz de Toz Kondurmak İstemiyoruz' Soyer: 'Herkes Çok Dertliydi, Korudukları Umutları Var, O Umuda Biz de Toz Kondurmak İstemiyoruz'
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcı 'rıza var' diyerek, cinsel istismar sanığının tahliyesini istedi - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:04:10. #1.12#
SON DAKİKA: Savcı 'rıza var' diyerek, cinsel istismar sanığının tahliyesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement