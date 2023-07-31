Savcı Sayan'dan "Esenyurt saldırganları akrabası" iddiasına yalanlama: Dava açacağım - Son Dakika
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Savcı Sayan'dan "Esenyurt saldırganları akrabası" iddiasına yalanlama: Dava açacağım

31.07.2023 21:32

Türkiye, Esenyurt'ta gerçekleşen 2 kişinin öldüğü tekel saldırısını konuşurken; Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Saldırganlar, Savcı Sayan'ın kuzeni oluyor. Bunu söyleyen de saldırganların kendi yeğenidir" iddiasında bulunmuştu. İddiaları yalanlayan Sayan, "Yalan söylüyorlar asla öyle bir şey yok. Aynı şehirden aynı ilçedeniz ama kuzenlik, akrabalık falan yok. Ben dava açacağım" dedi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Esenyurt'taki tekel saldırganlarının Savcı Sayan'ın akrabası olduğunu iddia etmişti. İddiayı yalanlayan Sayan, "Yalan söylüyorlar asla öyle bir şey yok. Aynı şehirden aynı ilçedeniz ama kuzenlik, akrabalık falan yok. Ben dava açacağım" dedi.

SALDIRI TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU

Türkiye, İstanbul Esenyurt'ta bir tekele 4 kişinin baskın yaparak 2 kişinin öldürüldüğü olayı konuşuyor. Güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanmasının ardından büyük infial yaratan olayla ilgili, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın iddiası da çok konuşuldu.

"SALDIRGANLAR SAVCI SAYAN'IN KUZENİ" İDDİASI

Dündar, saldırganların AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın kuzenleri olduğu iddia etti. Dündar, "Saldırganlar, Savcı Sayan'ın kuzeni oluyor. Bunu söyleyende saldırganların kendi yeğenidir" ifadelerini kullandı.

SAVCI SAYAN: DAVA AÇACAĞIM

İddialarla ilgili Tele1'den Bişar Arslan'a konuşan Sayan, bu iddiayı reddederek "Yalan söylüyorlar asla öyle bir şey yok. Aynı şehirden aynı ilçedeniz ama kuzenlik, akrabalık falan yok. Ben dava açacağım" ifadesini kullandı.

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Savcı Sayan, Esenyurt, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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