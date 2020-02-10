Savcı Sayan'dan tekstilcilere çağrı - Son Dakika

Savcı Sayan'dan tekstilcilere çağrı
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Çin'de başlayan Koronavirüs'e dikkat çekerek, tekstilcilerin, Çin yerine Ağrı'ya yatırım yapmaları çağrısında bulunduKendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tekstilcilere çağrıda bulunan Sayan: "Bütün Tekstilcilere Çağrımdır.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Çin'de başlayan Koronavirüs'e dikkat çekerek, tekstilcilerin, Çin yerine Ağrı'ya yatırım yapmaları çağrısında bulundu
Kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tekstilcilere çağrıda bulunan Sayan: "Bütün Tekstilcilere Çağrımdır. Üretimde Ucuz maliyet için Uzak doğudaki Çin'e gitmenize gerek yok. Dev tekstil tesisleriyle uzak doğumuzun en şirin şehri Ağrı hizmetinizdedir Üstelik KORONAVİRÜS tehlikesi de bulunmamaktadır. Üretim için sizleri dört gözle Ağrı'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI
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